Erkeklerin en seksi bulduğu 8 parça

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Tüm zamanların erkekler tarafından en çekici bulunan 8 parçasının ne olduğunu biliyor musunuz?

En çekici mini

Tüm zamanların klasiği ve seksi kıyafet denildiğinde akla gelen ilk giysi olan mini etek, gerçekten risk taşıyan bir giysi. Eğer ince ve uzun bacaklarınız yoksa, mini etek giymek konusunda ısrarcı olmamanızı öneririm. Özellikle yaz aylarında çıplak bacaklara mini etek giyiyorsanız, bunun size gerçekten yakıştığına emin olmalısınız. Ayrıca mini etek giydiğinizde, üst kısımda kapalı giysiler tercih etmeniz, eteğin çarpıcılığını arttırır.

