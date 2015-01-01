Erken kayıda başlayan okullar

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2015-2016 eğitim yılı dönemi için erken kayıt streslerinin başladığı şu günlerde, ders içerikleri ve eğitim modelleri çocukların bedensel, zihinsel, sosyal ve ruhsal gelişimlerini doğru tamamlayacağı bir okul isterken size yol gösterecek mini bir rehber hazırladık.

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları

İTÜ ailesi bünyesinde ‘Ana Kucağından İTÜ’ye’ sloganı ile eğitim veren İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, öğrencilere müziği yaşatmak, müzik bilgisini geliştirmek ve müziği doğru öğretmek amacıyla Erken Müzik Eğitimi programı adıyla mini bir konservatuar kuruyor. İTÜ Türk Müziği ve Devlet Konservatuvarı (TMDK) iş birliğinde açılan ve 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlayacak konservatuar Beylerbeyi Yerleşkesi’nde hizmet verecek. Konservatuvarda, küçük yaşta müziğe ilgisi olan 6-14 yaş grubu öğrenciler için piyano, keman, çello, gitar, yan flüt, saksafon, bateri, ritim atölyesi, kanun, bağlama, kemençe, ney ve ses eğitimi verilecek.

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