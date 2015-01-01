Erken kayıtlar başladı

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2015-2016 eğitim öğretim yılı erken kayıt dönemi başladı. Bu süreçte velileri zor bir karar bekliyor. Hangi kıstaslar göz önünde bulundurulmalı, nelere dikkat edilmeli, en sık yapılan yanlışlar neler? Uzmanlara sizin için sorduk.

Yazı: Mürsel Çavuş



Çocuğunuzun gideceği okulu seçerken aslında ona nasıl bir gelecek inşa edeceğinize karar veriyorsunuz. Bu önemli seçimi yaparken veliler epey zorlanıyor. Bu süreci uzmanlara danışarak yürütmekse büyük fayda sağlıyor. Eğitim ve Öğrenci Koçu Elgiz Henden, “Okullar erken kayıt tarihlerini açıklayınca anne ve babalar telaşa düşüyor. Bu dönem ailelerin önce kendi kriterlerini belirlemesi ve bunlara uygun okulları takip etmesi için önemli” diyor. Kariyer Danışmanı Oktay Aydın ise, “Çocuğunu ve kendi aile yapısını tanıyan velilerin, çocuğu için tasarladığı hedeflere uygun okul arayışlarını bir an önce yapmaları faydalı. Çünkü bu okulları, fiziki donanım, öğretim kadrosu, eğitim politikası, ders dışı etkinlikleri, yabancı dil eğitimi ve bir üst kuruma hazırlama başarısı gibi ölçütlerle değerlendirecekler ve saydığım ölçütlere göre başarılı olan okullarda kontenjanlar erkenden dolabiliyor” diyor.



Önce çocuğunuzu tanıyın!

Uzman Psikolog F. Işıl Yenikaynak okul seçiminden önce çocukları gözlemlemeyi öneriyor; “Her çocuğun doğuştan getirdiği bir mizacı var. Karakter ise aile ve sosyal çevreyle şekilleniyor. Çocuk bu ikisini harmanlar ve kendi tarzında hayatını devam ettirir. Çoğu aile daha bebek dünyaya gelmeden ‘idealize çocuk’ hayalleri kurmaya başlar. Ancak her insan yavrusu, farklı özelliklerle doğar. Örneğin çocuğunuzun piyanist olmasını istiyorsunuz, bu konuda yeteneği olsa bile isteği bu değilse sizin tasarladığınız gibi davranmayabilir. Bu yüzden çocuklarımızı idealize etmeyi bırakıp onları objektif tanımamız gerekiyor. İlgi alanlarını, üstünlüklerini, eksikliklerini ve hoşlanmadıklarını tespit edersek gerçek potansiyelleri hakkında fikrimiz olur. Çocuğun benlik kavramının ortaya çıktığı 2-2.5 yaş döneminde bu özelliklerin birçoğu kendini belli eder. Bu noktada, kreş/anaokulu seçiminden itibaren ilgisini ve yeteneğini ortaya koyabileceği, kendini ifade edebileceği bir ortamda okul yaşamına adımını atması en doğrusu olur.”



