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Evde de rahatça konuşun!

Yeni nesil ev telefonlarıyla tanıştınız mı?
'Ev telefonunu kim kullanır' diye düşünenlerdenseniz, yeni nesil ev telefonlarıyla tanışmamış olmalısınız. Gigaset SL910 Gold, 14 saate kadar konuşma süresi, dokunmatik ekranı ve Bluetooth özelliğiyle ev telefonlarına yeni bir boyut getiriyor.
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