Evinizin kokmasına neden olan 9 kötü alışkanlık

Hoş kokulu bir eve girmek güzel hissettirir. Peki ya eviniz tazelikten başka bir şey kokuyorsa? Düzenli olarak temizlik yapıyor olsanız ve oda spreyleri kullansanız bile yaşam alanınızda yine de hoş olmayan bir koku olabilir. Bu tuhaf gizemli kokunun nereden geldiğini anlayamıyor musunuz? Yaşam tarzınıza ve rutininize iyice bakmanın zamanı gelmiş olabilir. Aşağıda evinizin neden koktuğunu açıklayabilecek dokuz madde bulunmaktadır.

Çöpü Sık Sık Dışarı Çıkarmıyorsunuz

Çöpü, özellikle de o büyük mutfak çöp kutusundan en son ne zaman çıkardığınızı hatırlıyor musunuz? Eğer hatırlamıyorsanız, muhtemelen onu çıkarmanız gerekir. En büyük suçlulardan biri çürüyen yiyeceklerdir.

Yeni bir poşete koymadan önce çöp kutunuzu iyice temizlemenin de zamanı gelmiş olabilir. Bir kağıt havluya çok amaçlı bir temizleyici püskürtün ve silin. Tüm çöp kutularınızı, çöp kutularınızı ve bebek bezi kovalarınızı (varsa) kontrol etmeyi unutmayın . Çöp kutusunun kötü kokularını azaltmanın bir yolu da alt kısmına birkaç kat gazete kağıdı koymaktır; bu, kötü kokulu sızıntıları emecektir.

Buzdolabının İçini Silmiyorsunuz

Temizlemeyi sıklıkla ihmal ettiğimiz alanlardan biri de buzdolabımızın içidir. Küçük dökülmeler, yiyecek kaplarındaki sızıntılar veya son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler, derhal önlem alınmazsa korkak hale gelebilir.

Buzdolabınızı düzgün bir şekilde temizlemek için tüm rafları çıkarıp sıcak sabunlu suyla yıkamak en iyisidir. Daha sonra cihazın iç duvarlarını beyaz sirke, karbonat ve su karışımıyla silin. Bunu yılda en az dört kez yapmalısınız, ancak dökülenleri hemen silin.

Havluların Küflenmesine İzin Veriyorsunuz

Banyo havlularınız küf kokuyor mu ? Aşırı nem, üzerlerinde küf ve bakteri üremesine neden olabilir! Havlularınıza kaliteli deterjan ve sirke veya karbonat kullanarak sıcak programda güzel bir temizlik yapın. Gelecekte bunun olmasını önlemek için, her kullanımdan sonra bunları düzgün bir şekilde kurumaları için dağıtın. (Onları bir araya toplamak küf oluşumuna yol açabilir.)

Ayrıca küçük banyolar küf oluşumuna zemin hazırlayabilir. Pencere varsa duş almadığınız zamanlarda açık tutmaya çalışın, varsa vantilatörü açmayı unutmayın.

Yeterince Süpürmüyor ve Toz Almıyorsunuz

Eviniz güzel kokmuyorsa elektrikli süpürgeyle süpürmeyi ve toz almayı içeren derinlemesine bir temizlik yapmanız gerekebilir. Toz, hafif, bayat bir koku üretebilen, atmosferdeki bakteri, ölü deri hücreleri, polen, kir ve diğer şeylerin bir karışımıdır.

Halı ve Kilimlerinizi Temizlemiyorsunuz

Özellikle evcil hayvanınız varsa, halı ve kilim gibi kokular barındırır. Tek başına süpürmek işe yaramazsa halıya güvenli koku gidericileri halının üzerine serpmeyi deneyin, on beş dakika bekletin ve sonra süpürün. Filtrelerinizi de düzenli olarak yıkayın, çünkü bu, süpürürken kokuların evinize yayılmasına neden olabilir!

Yıkanabilir kilimleriniz varsa bunları üreticinin talimatlarına göre sık sık temizlemek iyi bir fikirdir. Öte yandan, duvardan duvara halınız varsa, derinlemesine temizlik yapması için profesyonel bir hizmet kiralamak isteyebilirsiniz.

Kokmuş Ayakkabıları Açıkta Yığıyorsunuz

Kokan ayaklar çoğumuz için ne yazık ki hayatın bir gerçeğidir ve bu genellikle ayakkabılarımızın da bu kötü koku molekülleriyle kirlendiği anlamına gelir. Ancak girişte bir grup birikmeye başladığında görünmez, pis kokulu bir bulut oluşur. En azından kokuyu kontrol altına almak için bunları kapalı bir bankta veya sepette saklamayı düşünün ve sorunun kökenine inmek için yıkamayı deneyin .

Bitkilerinize Bakmıyorsunuz

Doğal olarak en yetenekli bitki ebeveyni olmadığınızın bir işareti, bitkilerinizin kokmasıdır. Aşırı sulamanın neden olduğu kök çürüklüğü, evinizin sağlıklı, yemyeşil bir bahçe gibi kokmasına neden olacaktır. Sahip olduğunuz bitki türüne bağlı olarak saksınızı boşaltmanız ve biraz temizlemeniz gerekebilir.

Ölü Çiçeklerin Etrafta Durmasına İzin Veriyorsun

Taze, güzel çiçekler almayı kim sevmez ki? Bitkilerin aksine, taze kesilmiş çiçeklerin ömrü uzun değildir; ölü çiçekler kötü bir koku yayabilir. Bir dahaki sefere daha uzun süre dayanmaları için suyunu her gün değiştirmeyi unutmayın. Buketinizin solmaya başladığını gördüğünüzde, koku yayılmadan önce onları atın.

Evcil Hayvanınızı Banyo Yapmıyorsunuz

Tüylü dostlarımızı ne kadar sevsek de onların doğal kokuları genellikle rahatsız edicidir. Bazen eviniz köpeğiniz ya da kediniz gibi kokar. Evcil hayvanınızın en son ne zaman banyo yaptığını hatırlamıyorsanız, bakıcınızla randevu almanın veya bir şişe evcil hayvan şampuanı alıp onu küvette yıkamanın zamanı gelmiştir.