Bir dokunuşlarıyla fark yaratıyorlar. Kiminin yıllardır hayaliydi dekorasyona dair tasarımlar yapmak kimi hobi olarak başladığı bu işe profesyonel olarak devam etme kararı aldı. Ama hepsinin ortak amacı; özgürce düşünüp tasarlayarak yaşam alanlarını güzelleştirmek ve tabii ki başkalarının hayatına renk katabilmek… Tanışın onlarla, pişman olmayacaksınız.

Yazı: Fatma KaracaYaklaşık 15 yıldır yaptığı tasarımlar ve dekore ettiği mekanlarla çok ses getiren Kontra İstanbul’un mimarlarından Gülşah Cantaş; kendisini çalışkan, idealist ve detaycı olarak tanımlıyor. DoubleTree by Hilton, Cafe Nero gibi birçok mekan onun imzasını taşıyor ve tasarımları tüm dünyada ilgi görüyor. Kullandığı doğal malzemelerle, içinde sıcak ve iyi hissettirecek mekanlar yaratmayı hedefliyor. Yaptıklarıyla asla yetinmiyor ve kendi mottosunu sık sık tekrarlıyor: “Her zaman en iyisini yap!”Sanırım ortaokul yıllarıydı. Ailem inşaat sektörüyle ilgili olduğu için onlarla şantiyelerde vakit geçirmeye başlayınca mimarlık ilgimi çekti ve o zamanlar karar verdim. Daha sonra eğitimim bitince Kontra İstanbul markasını kurarak profesyonel olarak çalışmaya başladım. Şu anda aydınlatma, aksesuar, mobilya ve daha pek çok şeye imzamı atıyorum.Okulda tasarladığım çok basit ama fikri olan bir aydınlatma elemanıydı. Çift taraflı bir çember; yarısı kapalı yarısı açıktı ve ağırlık merkezini istediğiniz gibi ayarlayabiliyordunuz. Oldukça ilginçti.Başarı en büyük motivasyon! Tabii ekip başarısı da çok önemli.Evin ruhuna göre değişiyor aslında. Oda kokuları Jonathan Adler ve Kosta Boda’dan birkaç parça. Benim bu aralar favori ürünüm; Lalique Panther kağıt aralığı.Parametrik!