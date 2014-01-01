Samanyolu'nun içinde bulunduğu 'Laniakea' süper galaksi kümesinin bilinenden binlerce kat daha büyük olduğu ortaya çıktı!

Güneş'in de içinde yer aldığı yaklaşık 400 milyar yıldıza ev sahipliği yapan Samanyolu galaksisinin gerçek konumu dev bir haritada yeniden belirlendi. Samanyolu'nun içinde bulunduğu 'Laniakea' süper galaksi kümesinin bilinenden binlerce kat daha büyük olduğu, katrilyonlarca yıldız barındıran 100 binden fazla galaksi (yıldız kümesi) içerdiği keşfedildi.Yeni bir araştırma, uzayda akılları zorlayan mesafe, sayı ve boyut hesaplamalarına bir yenisini ekledi. Bilim dergisi Nature'da yayınlanan habere göre, Hawaii Üniversitesi'ndengökbilimci Brent Tully önderliğindeki bir ekip, yerel dilde 'ölçülemez büyüklükte cennet' anlamına gelen 'Laniakea' süperkümesinin, bilinenden 100 bin kat daha büyük olduğunuortaya çıkardı.Evrende galaksi gruplarını kapsayan büyük kümeler olarak bilinen süperkümeler, birbirine yakın yüzbinlerce galaksiden oluşuyor. Yeni haritaya göre, Samanyolu'nun da yer aldığı Laniakea'nın yaklaşık 520 milyon ışık yılı (1 ışık yılı = yaklaşık 10 trilyon kilometre) genişliğinde olduğu, 100 milyon x 1 trilyon adet yıldız içerdiği belirtiliyor.Gezegenimizin yer aldığı Samanyolu galaksisi, yeni haritada Laniakea süperkümesinin uçlarında neredeyse nokta kadar kalıyor. Laniakea'nın ipe dizilmiş incilerden oluşan lif benzeri olağanüstü yeni görüntüsü dikkat çekiyor. Laniakea'nın etrafında ise yine devasa boyutlardaki Shapley, Hercules, Coma ve Perseus Pisces süperkümeleri yer alıyor.ABD'nin Batı Virginia eyaletindeki GBT radyoteleskopunu kullanan Tully ve arkadaşları, araştırma için 8 bin galaksinin pozisyonlarından ve hızlarından elde edilen veriler ile Samanyolu'na yeni bir açıdan bakmış oldu. Ekip, evrenin genişlemesinden ortaya çıkan hareketleri de hesapladıktan sonra galaksimizin kozmik komşularının nasıl şekillendiğinin3 boyutlu görüntüsünü oluşturdu.Laniakea'nın sınırları ve ilginç yapısı bu şekilde ortaya çıktı. Samanyolu bu ağdaki çizgilerden bir tanesi üzerinde, pek çok galaktik nehirlerden bir tanesinin kolunda gibi görülüyor. Araştırmanın, galaksilerin ve süper galaksi kümelerinin büyüklüğünü ve sınırlarını anlamada yeni bir kilometre taşı olduğu kaydediliyor.