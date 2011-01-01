Formula 1 sezonunun Catalunya ayağını dünya gözüyle gördüm ya artık ölsem de gam yemem! Abartığımı düşünebilirsiniz ama bu konuda çok ciddiyim. Ve, evet bu geç kalmış bir F1 yazısı...

Yazı: Arzu Sözeri

120.000 kapasitesinden mi dem vursam size yoksa pistin start düzlüğündeki kapışmalarından mı? Ya da isterseniz padokta 5 yıldızlı otelleri aratmayacak hizmetleri anlatayım? Olmadı, 18 yaşındaki bir Hollandalı gencin finish'le birlikte tarih yazmasını anlatırım… Yani, anlatılacak o kadar çok şey vardı ki, Barcelona'da.. Kulak tıkaçlarının fayda etmediği start-finish çizigisine yakın bir yerden bu muhteşem organizasyonu bize izlettiren Pirelli ekibine kocaman bir teşekkür yollamakla başlamalıyım bence...

Pirelli

Pirelli Formula 1’in 2011'den bu yana lastik tedarikçisi. Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği bu yarışlarda kullanılan Pirelli lastikler sadece Türkiye’de İzmit’teki Pirelli fabrikasında üretiliyor. Dünyanın en önemli lastik üreticilerinden biri olan Pirelli grubu içinde ayrıcalıklı bir yeri bulunan Türk Pirelli İzmit Tesisleri, üretim çeşitliliği ve kapasitesi bakımından tüm Pirelli tesisleri arasında ilk sırada yer alıyor.





Ve start

Kulakları sağır eden start anıyla birlikte aslında içine alıveriyor sizi F1... Öyle kolay kolay da bırakmıyor, dile kolay tam 66 tur... Hele o takımlarım cebe giren araçlara müdahaleleri yok mu! Arı sürüsü misali aracın etrafını çevirip saniyeler hatta saliselerle yarışarak araca müdahaleleri... Kulaklarımdan sonra gözlerimi de bırakmama sebep oldu desem, inanın abartmış olmam...





İlk bölümde çarpışıp yarış dışı kalan Hamilton ve Rosberg’in arkasından liderliği alan Verstappen yarış sonuna kadar Ferrari pilotu Kimi Räikkönen'i arkasında tutmayı başarınca bir tarihi ana da şahitlik etme fırsatı bulduk. 18 yaşında olan Redbull pilotu Max Verstappen Formula 1 tarihinde yarış kazanan en genç pilot oldu. Verstappen ayrıca Formula 1'de yarış kazanan ilk Hollandalı unvanını da aldı. İkinciliği Ferrari ile Kimi Räikkönen, üçüncülüğü yine Ferrari ile Sebastian Vettel kazandı.