Facebook Kadınlar Günü'nü unutmadı

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Facebook, 12 kadının başarı hikayesini yayınladı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, yaklaşan Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 12 kadının başarı hikayesini yayınladı.



Facebook'tan yapılan açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, kadınların başarılarının gündeme getirildiği, dünyada eşitliğin nasıl daha fazla olabileceğine dikkat çekilen bir gün olduğu belirtildi.



ABD'den Kenya'ya kadar dünyanın dört bir yanından hem kendi camialarında hem de global ölçekte etkili olan kadınların hikayelerine yer verilen Facebook'un "hikayeler" sayfasında, 12 kadının başarı hikayesi yayınlandı.



Samantha Cristoforetti (İtalya), Azmat Khan (ABD), Masih Alinejad (İran), Her Voice (Kenya) ve Mavis Mendonca (Hindistan), bu kadınlar arasında yer aldı. (AA)



