HP ve HELLO! Dergisi ev sahipliğinde, manken Tülin Şahin’in katılımı ile gerçekleşen Dijital Dokunuşlar gecesinde HP, dünyanın en ince dokunmatik laptop’ını tanıttı.

10 Karaköy Teras’ta gerçekleşen etkinliğe cemiyet hayatının ünlü isimleri, tanınmış bloggerlar ve Instagram influencer’ları katıldı.



Gecede sevilen manken Tülin Şahin yeni HP Spectre x360 ve Windows Ink Certified kalemiyle yarattığı tasarımları katılımcılarla paylaştı. Eşzamanlı dokunma ile daha doğal çizim imkanı veren ürün ile ilgili deneyimlerini paylaşan Şahin, mankenlik kadar moda tasarımı konusunda da yetenekli olduğunu gösterdi.



Etkinlikte konuşan HP Türkiye GM Filiz Akdede, “Premium tüketici ürün serimize eklediğimiz dünyanın en ince dokunmatik dizüstü bilgisayarı ile Spectre portföyümüz, birinci sınıf PC segmentini yeniden tanımlıyor. Bu ürünle yaratıcılığa ilham veren, imkansız görünen fikirleri hayata geçirebilen eşsiz bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Renkli anların yaşandığı gecede, misafirler Spectre ve HP Spectre x360 ürünlerini ilk elden deneyimle fırsatını yakaladı.





Mehmet Y. Yılmaz, Ali Esat Göksel, Sinan Öncel





Feryal Gülman



