Pernigotti’nin Gianduia tarzı çikolatası ile tanıştınız mı?





Pürüzsüz dokusu ve ağızda yayılan yoğun fındık lezzeti ile Pernigotti çikolata tutkunlarının kalbini kazanacak bir deneyim sunuyor. Şimdiye kadar bildiklerinizden başka bir yere koyacağınız Gianduia tarzı çikolata, tadı ve hikayesi ile fark yaratıyor.Kurucusu Stefano Pernigotti'nin 155 yıl önce temellerini attığı Pernigotti çikolatalarının özel tadı, Napolyon savaşları sırasında ortaya çıkan ve kakao ile fındık ezmesi karışımından meydana gelen Gianduia adındaki çikolata türünden geliyor. Üründe yalnızca yüksek kaliteli fındıklar ve kakao, şeker pancarından elde edilen şekerin yanı sıra doğal vanilya kullanılıyor. İçine doğallığına gölge düşürecek malzemeler eklenmiyor.