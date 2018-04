Farklı kültürde Türk anne olmak!

Farklı ülkelerde yaşayan annelere sorduk. Çocuklarını Türk kültürlerine göre mi büyütüyorlar yoksa bulundukları ülkenin kültürüne göre mi? Bakın nasıl cevaplar aldık.

Yazı: Filiz Şeref



‘Yabancı anne-babalar ne kadar da rahat!’ Çok sık kurduğumuz bir cümle bu değil mi? Özellikle de tatillerde, biz çocuğumuzun peşinde koşarken onların minnacık bebelerini rahat bıraktıklarını görünce... Elbette her ülkenin kendine göre bir çocuk yetiştirme tarzı var. Biz de merak ettik, yurt dışında yaşayan dört anneye, o ülkedeki anne-babaların çocuk yetiştirme tarzlarını, o ülkenin en çok şaşırtan alışkanlıklarını, bizden nelerinin farklı olduğunu sorduk. Onlar da bizimle, farklı ülkede Türk anne olma tecrübelerini paylaştı.



İsviçre’de anne olmak

İki yıl önce eşinin işi nedeniyle Zürih’e taşınan 36 yaşındaki Müge Yirmibeş Hooley, İsviçre’de en çok 2-3 çocuğuyla her şeye tek başına yetebilen annelere şaşırdığını söylüyor.

“İlk gün şehir gözüme çok gri görünmüştü. O zamanlar 1.5 yaşındaki oğlum Alper ile bu beyaz, karlı ve tenha şehirde kendimi yalnız hissetmiştim. Taşınacağımız evimiz hazır olana kadar iki haftalığına geçici olarak ikamet ettiğimiz evin karşısındaki market Türk çıkınca nasıl da sevinmiştim. Sonra simit saraylarını ve nargile kafelerini de keşfedince, Zürih’te Türk bulmanın pek de öyle nadir bir şey olmadığını anlamam kısa sürmüştü. Çat pat Almancam ile anlaşamadığım ve karşı tarafın İngilizce konuşmadığı durumlarda halen çoğunlukla Türkçe imdadıma yetişiyor. Taşınma işini yola koyunca, oğlum ile sosyalleşmenin yollarını aramaya başladım. Anne olduktan sonra İstanbul’da kendimi çok yalnız hissetmiştim. Oğlum Alper doğduğunda işi bırakmıştım. Çalışmayan anne arkadaşlarım benden uzak oturuyorlardı. İstanbul’daki en önemli sorunlardan biri trafik, malum. Arkadaşlar ile buluşmak ciddi bir organizasyon gerektiriyor. Gidişi, dönüşü hesap ediyorsun, araba koltuğunda ağlayan bir bebekle trafikte bir saat sıkışmaya değmez deyip vazgeçiyorsun. Zürih’te çok fazla kendi ülkesinden uzakta yaşayan insan var. Burada benimle benzer durumda yani çocuğu için evde kalmayı tercih eden pek çok anne var. Bu anneler sosyal medyada aktif olarak örgütlenmiş durumdalar. Bu sayede çok kısa bir sürede arkadaş edinmem çok kolay oldu. Çocuklarla gidilebilecek mekanların çeşitliliği ve ulaşım kolaylığı hemen hemen her günü oğlumla dışarıda geçirmemizi sağlıyordu. Hele bahar gelip havalar da düzelince çocuklarımız hep çayır çimenin üzerinde çıplak ayak koşturur oldu. Tatillerde Türkiye’ye gidince en çok bunu özlüyorum. Türkiye’de park ve bahçelerimizin sayısı ve boyutları çocuk nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzakta. Özellikle İstanbul’da çimenlerin üstünde yalınayak dolaşmak, yalnızca küçük bir azınlığın sahip olduğu bir ayrıcalık. Zürih’te nerede oturursanız oturun, bir park veya ormana maksimum 10 dakika yürüme mesafesinde oluyorsunuz. Herkes, doğanın içinde, doğaya saygı duyarak yaşıyor. Çocuklar soğuk ve yağmurda bile açık havada vakit geçiriyor. Tabii her yıl, ne kadar su geçirmez bot, kaban, pantolon varsa hepsini alıyoruz.