Çok şık bir otomobil bu; ‘annelere de bu yakışır!’ dedirtti bana. Kapısını açar açmaz dikkatimi çekmeyi başaran teknoloji buna sebep oldu sanırım...

Yazı: Arzu SözeriAnlatmaya iç tasarımdan başlamak istiyorum. Sürücü koltuğunun rahat olması benim için çok önemli. Kendimi rahat hissetmeliyim… Peugeot 508 sunduğu koltuk ayarlarıyla istediğiniz her şekli alıyor. Sürücü için şahane bir hizmet. Bayıldım!Torpido panelinde aracın işlevselliklerinin çoğunu üzerinde toplayan yedi inç’lik bir dokunmatik ekran var. Bu teknolojik özellik, ilk seviye olan Access versiyonundan itibaren standart olarak sunuluyor. Hayat kurtardıkları kadar tasarımları da iddialı notunu düşerek başlıyorum; işte içeride sizi bekleyen donanımdan bazıları…• Navigasyon (navigasyon sistemi olan versiyonlarda)• Klima• Radyo• Orta konsolda yeni dahil edilen bir yerleştirme gözü de var ancak onun çok kullanışlılığı tartışılır• Eller serbest anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi• Elektrikli park fren sistemi• Akıllı ışık sistemi (uzun huzmeli far yardımı)• JBL imzalı hifi müzik sistemi• Ayrıca iki yenilik de kör nokta uyarı sistemi ve görüntüsü dokunmatik ekran üzerine renkli olarak taşınan geri görüş kamerası…Yeni ön panjur, yeni Peugeot 508’in tasarımının esaslı bir unsurunu oluşturuyor. Daha düşey ve merkezinde Peugeot logosunu içeren radyatör ızgarası 5 serisinin ünlü öncülerine gönderme yapıyor. Aracın ön kısmı aynı zamanda ileri teknolojili yüzde 100 LED’li far grubu ile dikkat çekiyor. Ön farlar böylece her biri dört LED içeren üç modülden oluşuyor ve bunlara bir de virajda ilave aydınlatma fonksiyonu için farın dışındaki üç ilave LED’i ekleniyor. Bu teknoloji, güvenlik, sürat ve kullanım tasarrufu nitelikleri dışında aydınlatma kapasitesini arttırıyor ve otomobilin bakışını güçlendiriyor.508 ile en büyük kaosu bagaj konusunda yaşadık. Aman yanlış anlaşılma olmasın bagaj kapasitesinde bir sorun yok sadece kapağı açmak büyük bulmaca. Özellikle AVM girişlerinde sesinizi çıkarmazsanız arkanızda uzun kuyruklar oluşabilir. İşin sırrı bagaj kapağında yer alan 508’in ‘sıfır’ rakamında.