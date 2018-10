Lüks tanımını tüm detaylarında barındıran Citroen DS 7 Crossback, İstanbul’da yola çıkmaya hazır. Her bir detayı ile cezbeden otomobil, şehrin stresli yüzünü de yoğun yorgunluğunuzu da unutturacak cinsten konfor sunuyor.

Yazı: Arzu Sözeri



Tam üç yıllık bir çalışmanın sonucu. DS 7’yi keşfetmek için geçtiğimiz ay bir grup basın mensubu olarak Marsilya’daydık. Yapılan programda tüm detaylar dikkatle düşünülmüştü. Yorulmak mümkün değil; kaldı ki kullandığımız otomobil yorgunluğu anında fark ediyor. Kalabalık otoyolları geçip eşsiz güzellikteki gelincik tarlalarının arasında buluyoruz kendimizi. Böyle bir sürüşte daha otomobili alır almaz ilk hareketimiz telefonları araca bağlamak oluyor. Demem o ki önce ses sistemi ile başlıyoruz. Kolay bir bağlanabilirlik sürecinden sonra kontrol bize geçiyor. Bu yolculukları keyfe dönüştürmek öncelikli kuralımız. DS 7 Crossback, Focal iş birliği ile geliştirilen gelişmiş bir ses sistemi ile donatılmış.



Detaylar çarpıcı

DS Active LED Vision ön farlar, birbirinin üzerine geçerek tek parça bir görünüm oluşturan stop lambaları, SUV’lara has güçlü ve heybetli görünümü destekleyen 20 inç’lik jantlar, uzun motor kaputu etkileyici bir görünüm kazandırıyor. Otomobilin hatlarını ön plana çıkaran seçkin renkler, malzeme kalitesi ve işçiliğe gösterilen özen kalite algısı yüksek bir ürün sunma hedefini yansıtıyor. Bu modelin malzeme ve renk seçimi için otomotiv sektörü dışından alanının en iyileri ile iş birliği yapıldığını ve gerek dış gerekse iç tasarım için büyük bir özen gösterildiğini söylemeden geçmeyelim. Sanırım otomobile dair en beğendim şeylerden biri de iç aydınlatma oldu. Sadece ufak bir dokunuşla, aydınlatmalar harekete geçiyor.



DS 7 Crossback’in yaşam alanı, sürüş konforunu en üst seviyeye çıkarırken, kapı detaylarından başlayıp konsolun tamamına uzandığınızda gözlerinizi kamaştıracak şekilde tasarlanmış olduğunu fark ediyorsunuz.



DS’nin bu en yeni SUV modelinde tamamen yeni, değişken, çok modlu amortisör sistemi devreye giriyor. DS Active Scan Suspension adındaki sistem sensörlerden elde edilen; ivmelenme, hız, direksiyon açısı gibi veriler dışında sürüş istikametini 20 metre mesafeyle tarayan ön cama entegre kameradan elde edilen verilerle çalışıyor ve yol şartlarına bağlı olarak her bir amortisörü bağımsız olarak ayarlıyor. Adaptif süspansiyon sistemi konfor, güvenlik ve yol tutuş gibi birbirine zıt kavramları büyük bir başarıyla aynı potada eritirken sadece üst sınıf lüks otomobiller söz konusu gelişmiş teknolojiyi şu an için kullanıma sunuyor. Sensörler ve kameradan elde edilen veriler anlık olarak merkezi kontrol ünitesine iletiliyor; örneğin yaklaşan bir kasis olduğunda sistem otomatik olarak DS 7 Crossback’in iç tasarımında da üstün konfor özellikleri yaratıyor. Böylelikle sabahın erken saatlerinde başlayıp ufak molalarla akşam yemeğine kadar süren sürüş deneyiminde yorgunluğunuzu minimalize edebiliyorsunuz. Koltuklar otomotiv endüstrisinde güncel olarak kullanılan bütün gelişmiş teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Yüksek yoğunluklu dolgu malzemeleri bir yandan yol bozukluklarının neden olduğu titreşimleri sönümlerken aynı zamanda kullanım ömrü boyunca yüksek dayanıklılık sunuyor.



Zengin konfor ve güvenlik ekipmanlarıyla donatılan DS 7 Crossback’de baz donanım seviyesinden itibaren ABS, elektronik fren gücü dağılımına sahip Acil Durum Fren Asistanı, ESP, yokuş kalkış desteği, otomatik acil durum freni, lastik basınç göstergesi, sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı, şerit takip sistemi, hız sınırlandırıcıya sahip hız sabitleme sistemi, ve trafik işareti tanımlama sistemi standart olarak sunuluyor.







Yeni model satış

DS 7 Crossback, DS markasına has sadece DS mağazaları ve DS showroom’larıyla sınırlı olmayan, aynı zamanda dijital olarak müşterilere ulaşmayı hedefleyen sanal gerçeklikle modellerini oluşturabilecekleri, yenilikçi bir yöntem aracılığıyla pazarlanıyor. Marka bunun için alışagelmiş mağazalar yerine DS Virtual Vision konsept otomobiliyle başlayan sanal ilişkiyi, uzun yıllar devam ettirecek lüks mağazaları satış noktası olarak kullanacak.