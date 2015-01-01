Futbol dışında var olabilmenin dayanılmaz ağırlığı!

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Geçtiğimiz ay, 2015 CEV DELA Bayanlar Avrupa Şampiyonası’nda A Milli Bayanlar Voleybol Takımı’nı izlemek için Hollanda’nın Rotterdam kentine doğru yol aldık. Heyecanla izlediğimiz ve dördüncü olduğumuz şampiyonanın güncesini sizin için tuttuk.

Yazı: Gülru İncu



Hayatın her noktasında genç kızlara ulaşmaya, onların sağlık ve eğitimi için projeler geliştirmeye önem veren Orkid, bu yıl da A Milli Bayanlar Voleybol Takımı’na verdiği desteği sürdürdü ve 2015 CEV DELA Bayanlar Avrupa Şampiyonası’nda A Milli Bayanlar Voleybol Takımı’na Co-sponsor oldu. Hollanda ve Belçika’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2015 CEV DELA Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası’nın çeyrek finalinde Almanya’yı 3-2 yenen ve yarı finale yükselen A Milli Bayanlar Voleybol Takımı ekimin ilk haftası Hollanda’daydı. Biz de onlara destek olmak için karşılaşmayı bizzat yerinde izledik.



Rotterdam’daki Sportpaleis Ahoy’da yapılan karşılaşma hem duygusal hem heyecanlı anlara sahne oldu. P&G’nin davetlisi olarak karşılaşmayı izlemeye giden bizler için Hollandalıların milli takımlarına verdiği destek ise gerçekten görülmeye değerdi. Kadın-erkek, çoluk çocuk her yaştan taraftarın milli renkleri turuncu tişörtlerle salonun girişinde upuzun kuyruklar oluşturması, ülkemizde ne yazık ki asla futbolla aynı değerin gösterilmediği voleybolun durumunu tokat gibi yüzümüze vurmasının yanı sıra, özeleştiri yapmamızı sağlaması açısından da önemliydi bence. Hollanda’da yaşayan Türk nüfusu göz önüne alındığında yok denecek kadar az bir kitlenin milli takımımızı desteklemeye gelmesi üzücüydü. Erkek egemen toplumumuzda futbol dışında kalan spor dallarının neden yol sayıldığı, sosyologlar tarafından en basit tanımıyla bir kültür, felsefe ve anlayış meselesi olarak mercek altına alınmalı diye düşünüyorum. Rusya’nın şampiyon olduğu şampiyonada onlarca takım arasından dördüncü olmak pek yabana atılacak bir şey

değil. Sonuç olarak şampiyonanın yarı finaline yükselen takımımız, 2017 yılında Azerbaycan ve Gürcistan’ın ev sahipliğinde yapılacak CEV Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası’na doğrudan katılma hakkı elde etti ki bu da büyük bir başarı. Arkanızdayız kızlar!



