Galata Rum İlkokulu ünlü tasarımcıları ağırlayacak

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Galata Rum İlkokulu, 3-4-5 Nisan tarihlerinde mekân, tasarım ve iletişim konularında uluslararası konuşmacıları ağırlayacak

Galata Rum İlkokulu, 3-4-5 Nisan tarihlerinde mekân, tasarım ve iletişim konularında, aralarında Alastair Kean, Uwe R. Brückner, Peter Stamberg’in de bulunduğu uluslararası konuşmacıları ağırlayacak. Terminal Design tarafından düzenlenen ve Jotun’un işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan mekânsal iletişim ve tasarım alanında yeni yaklaşımların sunulacağı ‘Mekân ve Olasılıklar’ etkinliğinde düzenlenecek konferanslar boyunca, her biri kendi alanında öncü olan uluslararası isimler deneyimlerini aktaracak. Üç gün boyunca tüm mekân, Terminal Design’ın tasarım ekibi ve mekân sistemleriyle ele alınacak ve farklı tasarımcıların bu sistemlerle mekânsal örneklemelerini içerecek. Etkinlik süresince yer alacak dünyaca ünlü konuşmacıların yanı sıra Galata Rum İlkokulu’nun iç mekanlarında, Atila Kuzu ve Levent Çırpıcı, Aziz Sarıyer, Durmuş Dilekçi ve Salih Küçüktuna, Nilüfer Kozikoğlu, Yalın Tan ve Jeyan Ülkü, Yeşim Bakırküre gibi tasarımcı ve mimarların kendilerine ayrılmış alanlar için ürettikleri tematik tasarımlar da ziyaretçiler tarafından izlenebilecek. Etkinlik süresince renk konusunda alanında öncü diğer bir isim olan Latika Khosla, Jotun’un katkılarıyla profesyonellere yönelik sertifikalı bir atölye çalışması gerçekleştirecek.