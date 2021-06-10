Geçmişe ışık tutan fotoğraflar

Geçmişe ışık tutan kitap, Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer’in desteğiyle okuyucuya sunuluyor.

İş dünyasının başarılı isimlerinden Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, aynı zamanda sanata olan ilgisi ve desteğiyle de bilinen bir isim. Uzun yıllardan bu yana Japon resim sanatı sumi-e ile ilgilenen, geleneksel Türk el sanatları konusunda Topkapı Sarayı Nakkaşhanesi’nde eğitim alan Senur Akın Biçer, tarihe ışık tutan bir kitap çalışmasına da destek sundu. Ailesinin kökleri Osmanlı Sarayı’na dayanan İstanbulzade Muhammed Kutsal ile Muhammed Fatih Köksal tarafından hazırlanan Sultan’ın Albümünden Topkapı Sarayı’nın Dünü ve Bugünü adlı kitap, Arnica desteğiyle basılarak okuyucuya ulaştırıldı. Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer’in, birbirinden güzel çizimlerinin de yer aldığı kitap, sanatseverler için önemli bir başvuru kaynağı olmaya aday. Kitabın, Topkapı Sarayı’nın zenginliklerini bir başka açıdan gözler önüne serdiğini anlatan Senur Akın Biçer, sözlerine şöyle devam ediyor: “Topkapı Sarayı, yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun idare, eğitim ve sanat merkezi olarak kullanılmıştı ve bu kitapta Saray’ın şimdiye kadar belki de hiç bilinmeyen 130 yıllık fotoğrafları yer alıyor. Sultan Abdülhamit Han’ın isteğiyle, icadından kısa bir süre sonra İstanbul’a getirilen fotoğraf makinesi ile Topkapı Sarayı’nda ve kentin birçok yerinde fotoğraflar çekilmiş.” Kitabın yazarı Muhammed Kutsal ile Saray Nakkaşhanesi’nde eğitim alırken tanıştığını belirten Senur Akın Biçer, onun bu alanda ortaya koymaya çalıştığı değerleri desteklemekten ülkemiz sanatı adına mutlu olduğunu vurguluyor.



SENNUR AKIN BİÇER İSTANBULZADE MUHAMMED KUTSAL

FOTOĞRAFLARIN HER BİRİ BELGE DEĞERİNDE

Bir kısmı aile albümünde yer alan fotoğrafları, geçmişi ve günümüzü bir araya getiren bir kolajla bu kitapta sunan İstanbulzade Muhammed Kutsal, kitaba ayrıca 16. yüzyıl dönemi İznik çinilerinin çizimlerini de eklediklerini söylüyor. “Kitabımızı özellikle sanata yeni başlamayı düşünen yetişkinlere, fotoğraf arşiviyle ilgilenenlere, mekanların eski ve yeni halleri üzerine meraklı olanlara, sanat tarihçilerine yönelik hazırladık. Kıymetli Senur Hanım’a da kitabımıza verdiği baskı ve çizim desteği nedeniyle çok teşekkür ederim”.