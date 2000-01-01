Şık, genç ve sevimli, adeta yaramaz bir çocuk havasında. Dış ve iç tasarımında renklerin kullanımıyla ilk görüşte kalbinizi fetheden yeni gençlik aşınız Citroen C3 Aircross, çok çeşitli kişiselleştirme imkanı sunarken, hafta sonu gezileri için de ideal bir dost.

Yazı: Arzu Sözeri



Artık otomobillerde segmentler ve modeller kadar renkler de konuşuluyor. C3 Aircross kapıda beni beklerken vuruldum ben. En sevdiğim iki renk ile orada sempatik sempatik duruyor. Kasım ayında Türkiye’ye giriş yapan Citroen C3 Aircross, 85 gövde kombinasyonu ve 5 kabin tasarım seçeneği ile çok çeşitli kişiselleştirme imkanı sunuyor. Dış ve iç tasarımda renkler o kadar güzel detaylarda kullanılmış ki otomobile binerken keyfiniz yerine geliyor resmen. Tabii konu sadece renkler değil, sürüşü de çok zevkli. Günlük yaşamdaki yolculuklar veya hafta sonu kaçamakları için ideal bir yol arkadaşı olan C3 Aircross, benzinli PureTech ya da dizel BlueHDi motor seçeneklerine sahip.







Ferah tasarım

Citroen C3 Aircross güçlü, özgün ve canlı duruşu ile dikkat çeken, 4.15 m uzunluğunda geniş hacimli ve çok yönlü kullanımı olan bir SUV. Yerden yüksek tasarım, yüksek sürüş pozisyonu, büyük jantlar, ön ve arka tamponlardaki koruyucu panelleriyle gerçek bir SUV tasarımına sahip. Yatay çizgilerle genişlik algısına katkıda bulunulan kabinde ferahlık ve güven hisleri büyük bir uyum içerisinde. Panaromik tavan ise aracın içine ayrı bir ferahlık katıyor. İç mekanda dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi, çok da kafa karıştırmayan düğmeler… Sadece vites pozisyonu göstergesini bulmanız zaman alıyor. Alt kısımda ve küçücük, hani biraz göz bozukluğunuz varsa göremeyebilirsiniz de.







Yokuş korkusu mu, o da ne?

Grip Control ile birlikte sunulan Hill Assist Descent (Yokuş İniş Desteği) sayesinde çok eğimli yokuşlardan inerken aracın hızı otomatik olarak ayarlanıyor. Bu teknoloji sayesinde yokuş aşağı inerken otomobil, sürücünün gaza veya frene basmasına gerek kalmadan hem düz bir şekilde ilerliyor hem de kayma riskini sınırlıyor. Sürücü inişe hangi hızla girdiyse sistem inişi o hızla tamamlıyor. Sistem, sürüşün normalde stresli olabileceği durumlarda kontrol ve güvenliği artırmak için aracı çok düşük bir hızda (3 km/s kadar indirebiliyor) tutabiliyor yani kötü yol koşullarında riski oldukça azaltıyor. C3 Aircross ile dağ, tepe, bayır gezemedik ancak şehirde favorilerim arasında.







Dikkat çeken detaylar

• 2.60 metrelik dingil mesafesiyle segmentinin en geniş iç mekan özelliklerine sahip. Arkadaki geniş diz mesafesi de dikkat çekiyor.



• Segmentinin en yüksek tavanlarından birini sunuyor. Ön ve arkada en yüksek baş mesafesiyle çok rahat.



• 150 mm öne ve arkaya kaydırılabilen arka koltukları ve 60/40 yatırılabilen sırtlıkları var.



• 128 cm’lik göz hizası ile yüksek sürüş konumuna sahip.



• 410 litrelik bagaj, koltuk sırtlıklarının yatırılmasıyla 520 litreye çıkıyor.



