Gençlik başımda duman

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Yaz dönemine uygun bir dizi.

Yazı: Aslıhan Sever



Malum, dizi furyaları özellikle kadınları sarar. Asmalı Konak, İkinci Bahar, Bir İstanbul Masalı, Yaprak Dökümü, Aşkı Memnu... Dramı olan dizileri hep sevdik. Şu sıralar ise, gençlik dizilerinde tutuklu kaldık. Hem de sadece biz değil, koskoca annelerimiz, teyzelerimiz, hatta anneannelerimiz... Medcezir’in son bölümünde Mira ölmesin diye üzülen sadece biz değildik, annelerimiz de epey bir ağlamaklı oldu. Kiraz Mevsimi ise inanılmaz bir hayran kitlesine sahip. Yakışıklı genç oyuncular, güzel kızlar, stil sahibi kıyafetlerle hayatımıza farklı bir noktadan giriş yaptılar. Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya gibi, Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel de hayatımızın odak noktasına oturdu. Peki nasıl oldu da, ‘komşu teyze’ Medcezir veya Kiraz Mevsimi izlemeye başladı? Hepimizi birden bu kadar etkileyen ne oldu? Sanırım yeni kuşak bu konuda da farkını ortaya koydu. Sadece başarılı senaryolardan bahsedemeyiz, oyuncular da bizi etkiliyor. Ve modanın gücü! Medcezir’de anneler ve kızlarının giydiklerini bir dönem her cuma akşamı sosyal medyada paylaşıp, konuşuyorduk. Bu durumu fark eden yapımcılar da, yaz dönemi için gençlik dizilerine yöneldi. Kiraz Mevsimi’ne rakip bir dizi geliyor örneğin; Çilek Kokusu. Yine bir fakir kız ve zengin oğlan aşkı var. Bir de Pretty Little Liars’dan uyarlanan‘Tatlı Küçük Yalancılar’ dizisi var ki gerçekten tutacağına inanıyorum. Belki de uyarlama senaryolar bizim için daha mantıklıdır. En azından içinde ‘farklı’ bir şeyler barındırıyor.