Global bir marka olma yolunda...

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Cupcake’lere yeni bir kimlik kazandıran Mrs. Cupcake’in yaratıcısı Şirin Üzdiyen Sayın, bir gün mutfağa giriyor ve bir daha da çıkamıyor! Onun hikayesi finans sektöründen mutfağa uzanan leziz bir yolculukta gizli.

Yazı: Gülru İncu



Ortalık mis gibi kek kokuyor ve bu kokulara kahve kokusu eşlik ediyor. Vitrinde ardı ardına sıralanan rengarenk küçüklü büyüklü cupcake’lere ilgisiz kalmanız en basit tabiriyle ‘çok zor’... Yiyecek-içecek sektörüne el atmak gibi bir niyeti yok önceleri, onun başka planları var. Çocukluğundan beri tek arzusu iyi bir firmada üst düzey yönetici olmak. Ama gün geliyor kendini rengarenk, leziz bir yolculuğun içinde buluveriyor… Sabancı Üniversitesi’nde endüstri mühendisliği okuduktan sonra Amerika’ya giden Şirin Üzdiyen Sayın, Boston’da Brandeis University’de finans ağırlıklı MBA eğitimi görüyor. Ardından üç yıl İş Yatırım’da uluslararası piyasalarda yatırım bankacılığı yapıyor, o tarihte kariyer planları başka tabii. “Kendimi hep takım elbiseler, topuklu ayakkabılar içinde, uzun kulelerde ve toplantılarda hayal ederdim” diyor ama gün geliyor, planları altüst oluyor. Neden mi? Çünkü ‘vazgeçemeyeceğim aşkım’ dediği ‘tatlı’ya kendini adayacağı bir iş kurmak için kollarını sıvıyor. İki yıl çalıştıktan sonra yaratıcılığını kullanıp kendini geliştirebileceği bir kariyeri olursa çok daha mutlu olacağına karar veriyor. Zaten tatlı yemek, değişik tatlar keşfetmek çocukluğundan beri en büyük tutkusu.



Ve Mrs. Cupcake doğuyor

“Cupcake hem Türkiye’de fazla bilinmeyen hem de çok fazla yerde ve farklı zamanlarda tüketime uygun, yaratıcılığı çok geniş bir alan olduğu için ona yönelmeye karar verdim” diyerek sürdürüyor sözlerini. Gittiği her yerde kendini ‘tatlı’ların şehvetli dünyasına biraz daha kaptıran Sayın, üç yıl çalıştıktan sonra kendi butik cupcake dükkanını açmaya karar veriyor. Şu anda Mrs. Cupcake’de 50’nin üzerinde ürün var. Mrs. Cupcake’i global boyutlara taşımak en büyük hedefi. Dünyası sadece cupcake’lerle sınırlı değil, asıl amacı dükkanına özel cupshake ve aromalı sıcak çikolatalar, cheesecake, makaron ve kurabiyeleriyle de daha fazla kesime ulaşarak herkesin hayatına girmek. Ona göre profesyonelliğin iki önemli sırrı var; iş hayatında tamamen duygularından arınmak ve her ayrıntıya hakim olup konumunda güçlü biri olmak. Hayat felsefesi de hayallerini gerçekleştirmek üzerine kurulu hatta onun için hayatta bundan daha önemli fazla bir şey yok.

