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‘GOAL!’ sergisi Zorlu PSM’de...

Bilinen en eski futbol topundan Lionel Messi'nin kramponlarına kadar dünya futbol tarihinin en özelleri bu sergide!

Lionel Messi’nin kramponları, David Beckham’ın Real Madrid forması, Roberto Baggio’nun 200. golü şerefine üretilen şapka, Bobby Moore heykeli özel serisi, 1800’lü yıllardan kalma bilinen en eski  futbol topu, ilk Dünya Kupası Rimet ve çok daha fazlası 2 Mart - 5 Haziran tarihleri arasında Goal! sergisiyle Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde...

Sergide ayrıca Pele, Johan Cruyff, Arjen Robben, Maradona, Van Basten, Zidane, Messi, İbrahimoviç  gibi farklı jenerasyonlardan ikon futbol yıldızlarının formasından kramponuna, kaleci eldiveninden kişisel eşyalarını görebilir, dünya futboluna önderlik eden takımların efsene anlarına tanıklık edebilirsiniz.

Serginin Zorlu PSM’den sonraki durakları; Macaristan, Belçika ve İsveç olacak.

Bilet fiyatları:
Tam: 30 TL
Öğrenci: 15 TL


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