Google çocuk pornosunu affetmedi

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Google, elektronik posta hesabında çocuk pornosu görüntüleri bulduğu kullanıcısını polise ihbar etti. Teksas, Houston’da yaşayan hesabın sahibi adam tutuklandı.

Yerel polisin yaptığı açıklamaya göre Google, John Henry Skillern isimli kullanıcısının elektronik posta hesabında 18 yaşından küçük bir kızın uygunsuz fotoğrafını tespit etti. 41 yaşındaki adam, çocuk pornosu bulundurmaktan yargılanacak.



Google’ın bu hareketi takdir toplarken aynı zamanda gizlilik konusunu yeniden gündeme getirdi. Google’ın kullanıcılarının gizliliğini ne kadar ihlal ettiği, şirketin bu soruyu yanıtlamamasından dolayı bilinmiyor.



Google, Nisan ayında kullanım koşullarını değiştirmişti. Yeni koşullara göre şirket, üyelerinin elektronik postalarını reklam amaçlı tarayacağını ilan etmişti.