Google'dan Mars 'doodle'ı

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Google, Mars'ta su bulunmasını doodle yaptı.

Google, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) dün Mars'ta sıcak aylarda tuzlu su aktığına dair güçlü kanıt elde ettiği yönündeki açıklamasının ardından bu konuya özel bir logo hazırladı. Bugün Google'a giren internet kullanıcıları, Google ana sayfasında bu konuya özel hazırlanan video ile karşılaşıyor.



Google'ın doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. Kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.