Google'dan Tolstoy'a özel doodle

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Google, Rus yazar, filozof ve politik düşünce adamı Lev Nikolayeviç Tolstoy'un 186. doğum gününe özel bir doodle hazırladı.

Tolstoy'un doğum gününü kutlayan Google'ın ana sayfasında, Lev Nikolayeviç Tolstoy için hazırlanan özel bir grafik yer alıyor. Tolstoy'u betimleyen grafiği tıklayanlar, yazarın ünlü eserlerinin hatırlatıldığı çizimlerle karşılaşıyor.



"Anna Karenina", "Savaş ve Barış", "Sivastopol Serisi", "Hacı Murad", "Efendi ile Uşağı", "Çocukluğum", "Hazin Bir Evliliğin Romanı", "İlk Gençlik", "Ivan Ilyiç'in Ölümü" ve "Diriliş" gibi dünya klasiklerini yazan Tolstoy, roman öykü ve masallarının dışında eğitim, sanat, din ve ahlak ile sosyal ve siyasal denemeler üzerine de çok sayıda esere imza attı.



9 Eylül 1828'de doğan Tolstoy, 20 Kasım 1910'da hayatını kaybetti.



Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.



(AA)