'Görünmezliğin' formülü bulundu mu?

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Tüm insanlığın hayallerini süsleyen görünmez olma arzusu, bilim adamlarının çalışmaları sonucunda gerçeğe dönüşeceğe benziyor! Ancak bu buluşun askeri alanda kullanılacağını da hatırlatmakta fayda var!

New York Rochester Üniversitesi'nden bilim adamları, özel ve çok da pahalı olmayan bir lens kullanarak büyük objeleri gizlemenin bir yolunu bulduklarını açıkladı.



'Optik kamuflaj' ya da 'görünmezlik pelerini' olarak nitelendirilen tekniğin özellikle askeri alanda çığır açacak bir teknoloji olduğu ifade edildi. Bu teknoloji üzerinde yıllardan bu yana çalışan bilim adamları 'özel bir mercek' yoluyla nesneleri kaybetmeyi başarabildiklerini bildirdi.



China Daily'e röportaj veren doktora öğrencisi Joseph Choi, üç boyutlu görünmezlik sağlayan çok yönlü 'özel bir mercek' keşfettiklerini açıkladı. Daha çok göz doktorlarının kullandığı merceklere benzeyen 'optik kamuflaj' aletinin arkasına, bir nesne koyduğunuzda o nesneyi değil arka planı gösteriyor. (DHA)