Avon ve Hürriyet iş birliğinde düzenlenen “Güçlü Kadınlar Konferansı”, toplumun farklı kesimlerinden kadınları, ortak sorunlar ve çözüm yolları etrafında bir araya getirdi.

Avon ve Hürriyet, kadınların toplumsal yaşamdaki varlıklarını ve güçlü seslerini dile getirmek ve ilham veren hikayeleri daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla bu yıl ilk kez “Güçlü Kadınlar Konferansı”nı düzenledi.



Konferansın dört farklı oturumunda kadın hakları, girişimcilik, sosyal sorumluluk çalışmaları ve fark yaratan kadın hikayeleri ele alındı. Konferansın moderatörlüğünü Dr. Fatoş Karahasan, Cengiz Semercioğlu ve Yonca Tokbaş üstlendi.



Açılışta konuşan Avon Türkiye Genel Müdürü Orkun Gül, “Avon olarak bir güzellik ve kozmetik şirketi olmanın yanında çok değerli bir misyonumuz var. Dünyada 130, Türkiye’de 24 yıldır kadınları güçlendirmek için çalışıyoruz. Kadınlara ekonomik özgürlüklerini kazandıran iş modelimiz ile hayatlarında bazen ufak, bazen büyük farklar yaratıyoruz. Bu konferans ise ülkemizdeki güçlü kadın hikayelerini daha fazla kişiye ulaştırsın, daha fazla kadına ilham versin istiyoruz” dedi.



“Güçlü kadınlar, daha güzel bir hayat demek”

Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş ise konuşmasında, “Güçlü kadınlar; güçlü nesiller, güçlü ve düzenli bir iş gücü ve daha güzel bir hayat demek. Hürriyet, kadınların erkeklerle eşit şekilde temsil edilmesini, şiddetin her türlüsünden korunmasını, istihdamda hak ettikleri yeri almasını, ayrımcılığı önleyecek yasaların hayata geçirilmesini ve toplumsal cinsiyet eşitliği için gereken adımların ivedilikle atılmasını sağlamak için her türlü desteği veren ve çalışmalar yapan bir marka. Kadınların güçlenmesine inanan, icra kurulunun yarısı kadın olan öncü bir kurumun yöneticisi olarak bu konferansa destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.



Demet Akbağ: “Hayalleri hep baş tacı yapın”

İlham Veren Kadınlar oturumunda konuşan oyuncu Demet Akbağ, “Benim çocukluk kahramanım, Ayşegül vardı. Ayşegül tatilde, Ayşegül seyahatte… Ben hep o Ayşegül’ü hayal ettim ve o hayalin peşinden koştum. Sizlere de önerim bu olabilir. Hayal kurmak çok ciddi bir iş. Bugün büyük başarı hikayeleri dinledik. Onları inanılmaz kılan, hayallerinin peşinden koşmaları. Ben de kendi mesleğim adına hayal ettiğim şeyin peşinden koştum. Hayalleri hep baş tacı yapın” diye konuştu.



İham veren başarı hikayelerinin paylaşıldığı konferansın sonunda okunan “Güçlü Kadın Manifestosu” ile bütün kadınlara, kendi hikayelerini yaratmak ve güzel bir geleceği şekillendirmede aktif rol alma çağrısı yapıldı.

