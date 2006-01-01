Seat Leon Cupra, güçlü tasarımı ve kişiselleştirilebilen donanım seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Seat’ın günlük kullanım için geliştirilen en iyi spor otomobillerden biri olan Leon Cupra,, 290 HP güç üretimiyle verimliliği, performansla buluşturuyor. Leon Cupra, etkileyici tasarımı ve kişiselleştirilebilen donanım seçenekleriyle de dikkat çekiyor.

Güçlü tasarım

Leon model serisinin en üstünde yer alan Cupra 290’da, ön ve arkada yüksek performansı simgeleyen güçlü unsurlar, ilk bakışta belli oluyor. Özel tasarıma sahip alaşımlı jantların yanı sıra kırmızı kaliperler, koyulaştırılmış yan ve arka camlar da Cupra'nın bireyselliğini vurguluyor. Cupra 290, titanyum çift renkli boyayla tamamlanan benzersiz 19 inçlik alaşımlı jantlarla kendini farklılaştırmış.







Tarz sahibi iç mekan

Cupra 290’ın iç tasarımında da sportif öğeler öne çıkıyor. Spor direksiyon, kendine özgü ve altı düz tasarımıyla farklı bir görünüm kazanmış. Cupra’ya özel bir diğer özellik de beyaz dikişlere sahip koyu gri Alcantara spor koltuklar. Kullanıcı ve ön yolcuyu saran çanak koltuklar opsiyonel olarak alınabiliyor. Pedallar ve kapı çerçevelerinde alüminyumun kullanıldığı CUPRA 290’da, kokpitteki çerçeveler de parlak siyah renkte tasarlanmış (ayrıca klasik krom renginde de mevcut). CUPRA’nın iç kısmında ön plana çıkan bir diğer özellik de ambiyans aydınlatması. Kapı panellerindeki LED’ler iç tasarımın konturlarını vurgulu bir hale getirmiş ve yolcu bölmesinin premium hissiyatını artırmış.



Yüksek performans

Güç, performans ve dinamizm kavramlarını temsil eden Cupra ifadesi, Leon Cupra Opsiyonel olarak DSG otomatik şanzımanla da sipariş edilebilen Leon Cupra 290 sadece 5,7 saniyede – manuel şanzımanla 5,8 saniye- 0-100 km/s hızlanmasını tamamlıyor.

Maksimum hız ise 250 km/s ile sınırlandırılmış durumda. 1.700 ile 5.800 d/d arasında kullanıma sunulan 350 Nm’lik yüksek tork değeri alt devirlerden itibaren yüksek çekiş gücünü beraberinde getiriyor.

