Dördüncü nesil Kia Sportage; yeni tasarımı, ileri teknolojileri ve donanım özellikleri ile beklenenden fazlasını vadediyor.

Yazı: Gülru İncu

Değişim, yenilenmek iyidir ve biz de bu ay yenilenen bir modelle yollara düştük. ‘Yenilendi de, ne değişti?’ derseniz; öncelikle keskin hatları ve pürüzsüz yüzeyi Sportage’a daha dinamik bir görüntü katmış diyebiliriz. Toplam araç uzunluğu ve dingil mesafesi eskisine oranla daha uzun. Farlar artık daha yüksekte keskin detaylı kaputun dış kenarları boyunca geriye doğru uzanıyor. Alçak ve geniş radyatör ızgarası, Sportage’ın yüzünün alt kısmına daha fazla hacim kazandırmış. Harekete geçmeye hazırlanan bir koşucunun kas yapısından esinlenerek yapılan bu detaylı çalışma Sportage’a daha heybetli ve daha sağlam bir görünüm katmış...

İç mekan

Geniş ve sürücü odaklı bir kabin söz konusu. Yüksek malzeme kalitesi, yumuşak dokunuşlu kumaş ve derikullanımı hem modernlik hem de zarifliği beraberinde getirmiş. Yeni iç mekanda ön taraf ‘gösterge’ ve ‘kontrol’ bölümü olarak ikiye ayrılmış durumda. Gösterge bölümünde sürücü gösterge paneli ve orta konsolda 7 inç büyüklüğünde gösterge ekranı bulunuyor. Dokunmatik ekranda araç içi bilgi, eğlence ve navigasyon sistemine ulaşılabiliyor. Bluetooth’a güvenlik gerekçesi ile ancak araç park halindeyken bağlanılabiliyor. Yeni Sportage mevcut modelden daha geniş olmamasına rağmen gövdenin arka tarafının yeniden düzenlenmesi nedeni ile aracın bagaj alanı genişletilmiş ve arka tamponun üst kenarı alçaltılarak ağır eşyalar için kaldırma mesafesi indirilmiş.





Daha akıllı

Arka görüş park kamerası, akıllı bagaj kapağı, geceleri daha iyi görüş için dinamik bükme farlar ile araç çok daha konforlu bir hale gelmiş. Anahtar kapı koluna 1.3-1.7 metre yaklaştığı zaman iç mekan ve kapı kolu lambalarının yanmasını ve aynaların açılmasını sağlayan akıllı ‘hoş geldiniz’ sistemi de ayrıcalıklar arasında. Bu kompakt SUV modelin öne çıkan ayrı bir özelliği de fark yaratan ses yalıtımı. Yol gürültüsü tekerlek kemerleri üzerinde bulunan ses emici malzeme ve arka süspansiyona uyarlanan burçlar sayesinde iyileştirilmiş. Rüzgar gürültüsü de kalınlaştırılmış ön camın yanı sıra, panoramik güneş kapağında bulunan yeni çift conta ve kapılardaki ek ses yalıtımı sayesinde azaltılmış durumda. Yeni Sportage’de benzinli ve dizel motor seçenekleri mevcut. Benzinli turbo direkt enjeksiyon özelliğine sahip 1.6 litre T-GDI sportif bir deneyim arayanlara hitap ediyor. Gümüş metalik, kırmızı metalik, kum beji, amazon yeşili, uzay mavi metalik renkleri ise siyah ve beyaz renk seçeneklerine alternatif arayanlar için ideal.



