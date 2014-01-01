O nasıl bir sağlam duruş? Bakınca, ‘tamam’ diyorsun. Öyle ince, naif bir hali yok. Skoda Kodiaq’da durum bu.

Yazı: Arzu Sözeri

Fotoğraf: Esen Çörekci



BAZI OTOMOBİLLERİN TASARIM DÜNYASINDA ÇOK ACAYİP ŞEYLER OLUYOR. Yeni nesil Superb modeli ile bir şaşkınlığa uğramıştım ancak Kodiaq onu gölgede bıraktı. Normal iş rutinine dalınca kaçırdığın lansman fotoğraflarını basından, sosyal medyadan takip ediyorsun. Kodiaq’da da öyle olmuştu ama kendisi ile bire bir karşılaşınca bayıldım. Janti bir SUV ile geçirilen haftada yollarda tüm meraklı bakışları üzerimize topladığımızı özellikle belirtmeliyim. Özellikle zaten SUV kullananların genel olarak incelendiğini de burada belirtmiş olayım.







ÇARPICI GÖRÜNÜM

Sportif detaylar, güçlü duruş, keskin hatları ile fark yaratan bir otomobil bu. Farlarda kullanılan kristal görünümlü detaylar, aynı şekilde arka stop lambalarının da karakteristiği durumunda. Aracın dış yüzeylerindeki derin çizgiler ise, tam bir ışık-gölge oyunu sergilemekte. Köşeli hatlara sahip çamurluklar, Skoda’nın SUV tasarım dilinin en önemli unsurlarından biri olarak dikkat çekiyor. Arka stop lambalarında LED aydınlatmalar bulunurken, markanın geleneksel C şeklindeki imzası bu modelde de yerini alıyor. Dördü opak olmak üzere 14 farklı renk seçeneğiyle sunulan Kodiaq, Active, Ambition ve Style donanım paketlerine sahip.



Gelelim iç mekana... Ferah ferah. Kodiaq’a yandan bakıldığında, uzun aks aralığı, iç mekanındaki genişlik konusunda ipuçları veriyor. 4697 mm uzunluğa, 1822 mm genişliğe ve 1676 mm yüksekliğe sahip aracın aks aralığı ise 2791 mm. Bagaj kısmı ise ayrı bir güzellik sunuyor. Katlanabilen yolcu koltuğu bulunan modellerde genişlik konusu daha da çarpıcı bir hal alıyor.







ARTI ÖZELLİKLER

• Orta konsolda yer alan büyük multimedya ekranı, ön paneli, sürücü ve yolcu arasında iki eşit bölüme ayırıyor. Hızlı ve en son teknolojiye sahip ara yüze sahip dokunmatik ekran, yüksek hassasiyetiyle keyifli kullanım sağlıyor. Temel fonksiyonlar ise, güvenli ve rahat bir kullanım için fiziksel düğmelerle ayarlanıyor. 6.5 inç’lik multimedya ekranının standart sunulduğu Kodiaq’ta, sistem Bluetooth ve Skoda SmartLink aracılığıyla akıllı telefonlarla bağlantı kurabiliyor.







• Yüksek kaliteli işçiliğin kendisini belli ettiği Kodiaq’ta, ısıtmalı direksiyon simidi, arka koltuklarda bağımsız ısı ayarı yapılmasına olanak tanıyan opsiyonel üç bölgeli klima ve yine isteğe bağlı alınabilen ısıtmalı/soğutmalı ön koltuklar gibi üst düzey donanımlara ulaşmak mümkün. Ayrıca aracın arka koltukları, 18 cm ileri-geri hareket ettirilebildiği gibi, sırtlıkları yatırılabiliyor.



• Bununla birlikte isteğe bağlı satın alınabilen ve kapı içlerinde de yer alan ayarlanabilir LED iç aydınlatmaların rengi, ışık şiddeti farklı seçeneklere sahip. Çekim sırasında keşfettiğimiz ön kapı içlerinden çıkan şemsiyeler dışında depo kapağındaki buz kazıyıcı, bagajda bulunan çıkarılabilir el feneri gibi detaylar da son derece dikkat çekici.







• Kodiaq, geniş sürücü destek sistemleriyle de dikkat çekiyor. Çevre Kamerası aracın önü, arkası ve aynalarında yer alan kameralar sayesinde, gerçek zamanlı ve Kodiaq’ın yukarıdan 360 derecelik görüntüsünü ekrana yansıtıyor. Böylece sürücü, aracın etrafında neler olduğunu rahatça görebiliyor.



Skoda Kodiaq modeli Türkiye’de üç farklı motor seçeneğiyle sunuluyor. 1.4 litre TSI benzinli motorlar 125 HP ve 150 HP olmak iki farklı versiyona sahip. 2.0 lt TDI dizel motor ise 190 HP (400 Nm tork) üretiyor. Tüm motorlar, Stop-Start’ın yanı sıra ‘fren enerjisi geri kazanım’ sistemi ve yüksek güce karşılık düşük tüketim sunan verimli termal yönetim özelliğine sahip.



Ve yazının sonunda itiraf etmeliyim ki şemsiyenin biri bende kalmış. Tekrar getirin Kodiaq’ı bana.







SINIF ATLATIR

Peugeot, 308 modelinin yeni neslini lanse etti ve en çok satan modelinin başarı hikayesinde tamamen yeni bir sayfa açtı. Peugeot 308, markanın sınıf atlama stratejisinde önemli bir mihenk taşı niteliğini taşıyor. Ve zarrif tasarımından hayat kolaylaştıran sistemlerine cidden farklı bir konumda yerini alıyor 308. Aktif Şerit Takip Sistemi, Sürüş Süresi Uyarı Sistemi, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, yoldaki ışık huzmelerini denetleyen sürüş sistemi, trafik işaretlerini algılaması ve algıladığı trafik işaretini gösterge panelinde göstermesi, navigasyondaki hız sınırı işaretlerini değerlendiriyor olması, Trafik İşareti Tanımlama Sistemi’ni tamamlayıcı niteliğinde olan Hız Sınırı Önerme Sistemi, fren yapma özelliğine sahip Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Aktif Kör Nokta Uyarı Sistemi, 360 derece kuş bakışı görüntüsünün anlık olarak dokunmatik ekrana aktarılması ile bir engele çarpmadan manevra yapabilme lüksü ve daha neler neler... 308 saymakla bitmeyecek özelliklere sahip görünüyor. Ve insana, ‘Madem hayat bu kadar kolay olacaktı, biz neden bunca yıl zorlanarak yaşamışız ki’ dedirtiyor.



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