Güneş tutulmasına tanıklık edin

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Yılın ilk ve en önemli gök olaylarından olan Güneş tutulmasını, İstanbullular 20 Mart Cuma günü Mall of İstanbul ana giriş kapısında yer alacak Celestron standında yakından izleme şansını elde edecekler.

Bu yılın en önemli gök olaylarından olan tam Güneş tutulması, 20 Mart Cuma günü Türkiye’de parçalı tutulma olarak görülecek. Ay’ın Güneş ve Dünya arasına girerek açısal büyüklüğüyle Güneş’i örtmesiyle oluşacak tutulma, Türkiye’nin her ilinden de kısmi bir şekilde gözlemlenebilecek.

Bu yılın ilk güneş tutulması, saat 09.40'ta başlayıp 13.50'ye kadar sürecek ve Türkiye’den parçalı olarak gözlemlenecek. Açısal olarak Ay’ın Güneş’in sadece yüzde 40’ını kapatarak görülebilecek tutulma, Türkiye’de Güneş’in hilal şeklinde görünmesini sağlayacak. Tutulmanın takip edilebileceği, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya’nın batısı arasında sadece Norveç’e bağlı Svalbard Adası ve Danimarka’ya bağlı Faroe Adaları’nda yaşayanlar tam Güneş tutulmasına şahit olacak.

Çıplak Gözle Takip Etmeyin?Tutulma esnasında Güneş’e çıplak gözle bakmak çok zararlı. Kalıcı hasarlara maruz kalmamak için, Güneş tutulması mutlaka filtreli dürbün veya teleskop ile izlenmeli. Celestron, bu önemli gök olayını kaçırmak istemeyenleri, güneş filtreli özel teleskopları ile 10:00-13:00 saatleri arasında, Mall of İstanbul’da yer alan stantta bekliyor.

