Yeni Mondeo, çocuklarla yollara düşerken ‘önce güvenlik’ diyenler için otomotiv sektöründe hava yastıklı arka emniyet kemerlerini sunarak bir ilki gerçekleştiriyor.

Yazı: Arzu Sözeri







Ford’un D segmentindeki başarılı modeli, yeni neslinde 1.5 litre 160 PS EcoBoost motor ve 6 ileri otomatik şanzıman kombinasyonu ile yaklaşık bir yıldır yollarda... Yeni nesil Mondeo, cesur ve çekici tasarımının yanı sıra sürüş konforu ve teknolojileri ile segmentindeki iddiasını artırırken sektörde bir ilk olarak sunulan hava yastıklı arka emniyet kemerleri gibi güvenlik özellikleri ile arka koltukta yolculuk edenlere ayrı bir konfor sunuyor. Aracın uzunluğu, arka koltuğu çok daha konforlu bir hale getiriyor. Bu koltukların ısıtma haricinde soğutma fonksiyonu da var. Şahane değil mi?

Yeni Mondeo, ayrıca Ford Dinamik LED ön far teknolojisi, Active Motion çok noktalı masaj fonksiyonu ile donatılmış deri koltuklar ve SYNC 2 sesli kontrol sistemi ile entegre yüksek çözünürlüklü 8 inç dokunmatik ekran gibi teknolojik özellikleri ile üst sınıf bir otomobil standardında sahneye çıkıyor. Yeni Mondeo’nun keskin hatlarının yanında, cesur ve heyecan verici ön ızgarası ve farklı sürüş koşullarına göre kendini adapte eden Ford Dinamik LED ön far sistemi aracın dış tasarımında öne çıkan ana unsurlar.





Az düğme ile nokta atışı

Evdeki televizyon kumandaları bile yeterince kafa karıştırırken Mondeo’da orta konsol sizi strese sokmuyor. Bolca ferahlık sunan yeni iç tasarım konsepti modern gereksinimleri yeniden belirliyor. Yani az düğme demek, teknolojiden geri kalmak demek değil. Yeni Mondeo ürün gamında standart sunulan 8 inçlik dokunmatik ekran, SYNC II ve dijital göstergeler ile iç mekanda güçlü teknoloji hissi yaşatılıyor.

Bir de SYNC II teknolojisi var ki mutlaka anlatılmalı... Bilgi-eğlence sistemi SYNC II ile öne çıkan ve bir önceki versiyonda sunulmayan, özellikle klima, radyo ve navigasyon sistemleri Türkçe sesli komutlar ile kumanda edilebiliyor. Yine SYNC II ile birlikte sunulan Ford Acil Durum Yardımı, hava yastıklarının açılmasına veya yakıt akışının kesilmesine neden olan bir kazada bluetooth ile sisteme bağlı cep telefonunuz üzerinden 112 Acil Yardım Servisi’ni otomatik olarak arayarak kaza yerinin GPS koordinatlarını acil durum birimlerine iletiyor.



Benim sanırım hiç kullanamayacağım bir özellik olarak birinci sırada ama eminim birçok kişi kullanıyor: Otomatik park sistemi. Sistem, paralel veya dikey park seçiminize göre uygun park yerini buluyor ve park etmeniz için gerekli tüm direksiyon manevralarını kendisi yapıyor. Paralel park çıkış yardımı ise dar park alanlarından çıkılmasına yardım ediyor. Araç içerisinde maksimum konfor sağlamak üzere entegre bağlantılı arka süspansiyonlar ve ek ses önleyici malzemeler kullanılarak yol gürültüsü arkada yaklaşık üç desibel ve önde iki desibel azaltılmış. Rüzgar gürültüsü ise premium segment araçlar seviyesine inecek şekilde yüzde sekiz düşürülmüş.



Çok yeni bir koruma teknolojisi

EuroNCAPten beş yıldızlı güvenliğe sahip yeni Mondeo ile sunulan yeniliklerden en dikkat çekicisinin hava yastıklı arka emniyet kemerleri olduğundan bahsetmiştik. Arka koltuklarda bulunan bu benzersiz sistem, yolculara yepyeni bir koruma teknolojisi sağlıyor. Yeni Mondeo’da sürücü ve ön yolcu için ön ve yan hava yastıkları, yan perde hava yastıkları ve sürücü diz hava yastığı standart olarak sunuluyor. Düşük hızlarda öndeki araca çarpmayı engelleyen Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Şeritte Kalma Yardımcısı, Sürücü Dikkat Takip Sistemi gibi teknolojiler ürün gamında sunulan diğer teknolojiler. Bu otomobilde kendinizi güvenli hissetmemeniz mümkün değil.

