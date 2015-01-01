Miss Universe 2015'te sunucu birinci güzeli yanlış açıklayınca ortalık karıştı.

Las Vegas'ta bulunan Planet Hollywood Resort&Casino'da gerçekleşen Miss Universe 2015 yarışmasının kazananı Filipinli güzel Pia Alonzo Wurtzbach oldu. Ancak geceye sunucu Steve Harvey'nin yaptığı yanlış anons damgasını vurdu.

Dünyaca ünlü şovmen, birinciyi Kolombiyalı Ariadna Gutierrez-Arévalo olarak anons etti. Ardından yarışmanın jürisi tarafından uyarılan Harvey, Kolombiyalı yarışmacı Ariadna Gutierrez-Arévalo'nun ikinci olduğunu yanlış anons yaptığı söyledi. Büyük bir hata yaptığını açıklayan ve defalarca özür dileyen ünlü şovmen birincinin Filipinli güzel Pia Alonzo Wurtzbach olduğunu açıkladı. Filipinli güzel Pia Alonzo Wurtzbach birinci olduğunu öğrenince kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Daha sonra Kolombiyalı yarışmacının başındaki taç alınıp Filipinli güzele takıldı.Yaşananlar karşısında hayal kırıklığına uğrayan Kolombiya güzeliAriadna Gutierrez-Arévalo göz yaşlarını tutamadı. Kolombiyalı güzeli arkadaşları teselli etti.