Sabah kahvaltısı, akşam yemeği ya da ara öğün... Canınız lezzetli bir şeyler yemek istiyorsa Caffé Nero’nun düşük kalorili yeni ürünlerini deneyebilirsiniz.

Caffè Nero'nun yepyeni hafif lezzetleri Elmalı&Portakallı Birchler Muesli ve Çikolatalı Chia Pudding sizi çok şaşırtacak.

Düşük kalorili Elmalı&Portakallı Birchler Muesli, kahvaltı ve ara öğünler için iyi bir seçenek. Elmalı&Portakallı Birchler Muesli’nin içinde yoğurt, yeşil elma, yulaf, hindistan cevizi, vanilya, bal, frenk üzümü, frambuaz, portakal suyu, taze kabak çekirdeği bulunuyor. Sizi gün boyu tok tutacak Elmalı&Portakallı Birchler Muesli, bağışıklığı güçlendiriyor, kolestrolü düşürüyor. Sadece 97 kalori olan Elmalı&Portakallı Birchler Muesli, sindirime olan etkisi nedeniyle detoks diyetlerinde de tercih edilen bir ürün.

Düşük kalorili, hafif bir şeyler arıyor ama çikolata tadından vazgeçemiyorsanız Çikolatalı Chia Pudding tam size göre… Bu lezzetli puding, sağlığa sayısız faydası olan chia tohumunu süt, bal, vanilya, kakao, file badem ve gün kurusu kayısıyla buluşturuyor. Lif açısından son derece zengin olan chia tohumu kan şekeri seviyesini düzenliyor, acıkmayı önlüyor, uzun süre tok tutuyor. Vejetaryenler için ideal besinlerden biri olan chia’nın 28 gramı 4.4 gram gibi yüksek bir oranda protein içeriyor. Ayrıca Çikolatalı Chia Pudding, glüten içermediğinden çölyak hastaları için sağlıklı bir alternatif oluşturuyor. 165 kalori değerindeki Çikolatalı Chia Pudding, diyet yapanların da tercih edebileceği bir ürün.