Türk basının duayenlerinden gazeteci -yazar Hakkı Devrim, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Hakkı Devrim kimdir?

1947 yılında Kabataş Erkek Lisesi'ni bitiren Hakkı Devrim 1951 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1950-1954 yılları arasında İstanbul Radyosu söz ve temsil yayınlarında reji asistanı olarak çalıştı. Gazeteciliğe, 1952 yılında Son Saat'te röportaj yazarı olarak başladı. Daha sonraları Tercüman, Havadis, Yeni Sabah, Ege Ekspres ve Tasvir gazetelerinde çeşitli görevlerde bulundu. Yeni Sabah'ta genel yayın yönetmenliği yaptı; "Fısıltı" köşesinin yazarıydı. 1965'te Meydan Dergisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Meydan Larousse ansiklopedisinin genel yayın müdürlüğünü yaptı. 1973 yılında, arkadaşlarıyla birlikte Kaynak Kitaplar Yayınevi'ni kurdu. Bir süre basın-yayın dünyasından uzaklaştıktan sonra 1990'da Doğan Yayın Grubu'nda gazeteciliğe döndü ansiklopedilerin hazırlanmasına katıldı. AD Kitapçılık'ta Genel Yayın Yönetmeni olarak çalıştı. 1995'te Posta'da Telaynak köşesini yazdı. CNN Türk'te "Hakkıyla Sohbet" ve "Günbegün" adıyla sohbet programları yaptı. 2005-2011 yılları arası Okan Bayülgen'in birçok programlarında daimi konuk olarak yer aldı. 1996 yılından sonra uzun bir süre Radikal'de köşe yazarlığı yapan Hakkı Devrim bu sabah hayatını kaybetti.