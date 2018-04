Hasan Sonsuz Çeliktaş'a göre mutluluk

''Mutluluk, sessizce kendinizle kalabilmeyi başarabilmek.''

•Antik bir şehirde geçirdiğiniz koca bir gün.

•Harika bir yemek yemek.

•Kesinlikle kaliteli bir şarap içmek.

•Çocuklarınız. Benim için kızım Sonsuz ve oğlum Dünya...

•Güzel bir kadınla tanışmak.

•Hayat değiştirecek bilgilerle dolu bir kitabı keşfetmek.

•Enfes bir film izlemek.

•Beşiktaş’ın güzel bir sezon geçirmesi.

•Yıllardır çözemediğiniz bir problemin kökenindeki inancı yakaladığınız andaki rahatlamayı hissetmek.

•Yazdığınız bir yazıya gelen ‘bu yazı hayatıma dokundu,çok teşekkürler’ geri bildirimleri.

•Kesinlikle müzikalleri izlemek.

•Doğada yapılan her türlü aktivite.

•Müzik, müzik, müzik...

•Simit fırınının önünden geçerken çıkan sıcak simitleri görmek ve içeri girip iki tane paketletmek.

•Ruhun derinliklerinden akan bir yazıyı bitirdiğiniz o an.

•Yurt içi, yurt dışı fark etmez, her türlü seyahat etmek.

•Dışarıda lapa lapa kar yağarken sıcacık evde oturup film izlemek.

•Bilgisayarda FIFA 2015, Civilization, Football Manager oynamak.

•Çok sevdiğiniz yazarların; benim için Louise Hay,Wayne Dyer, Eckhart Tolle gibi yazarların videolarınI izlemek.

•Şöyle bol oksijen dolu, tertemiz havayı ciğerlerinize çekmek.

•Hiçbir düşünce tacizine uğramadan, sessizce kendinizle kalabilmeyi başarabilmek.

•Tanıdığınız insanlarla dolu, kalabalık bir parti ortamında bulunmak.

•Bir yılı tamamlayıp aralık ayına girmiş olmak.

•İzmir’de yaşıyor olmak.

•Aynada kendinizi görmek ve kendinize gülümsemek...Kısacası kendi varlığınız!



Hasan Sonsuz Çeliktaş ( Yazar, derki.com Genel Yayın Yönetmeni )