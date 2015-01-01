Ceylan Kolat’ın yaratıcısı olduğu Fonfique, desen odaklı olup, renkli hayat stilini yansıtan, el çizimi baskıların ön planda olduğu bir marka. Estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunan markanın tüm ürünleri en üstün üretim kalitesiyle üretiliyor.

Robert College’i bitirdikten sonra Milano’da moda tasarımı üzerine eğitim aldım. Tasarımlarımın daha kalıcı ve zamansız olabilmesi için kendimi illüstrasyon üzerine yoğunlaştırdım ve desen tasarımcılığına yöneldim. Mezun olduktan sonra İngiltere’de Central Saint Martins’de desen ve illüstrasyon üzerine dersler aldım. Döndükten sonra üç yıl boyunca yurt dışına üretim yapan bir şirkette baskı ve desen konusuyla ilgili tecrübe kazandım. Sonrasında Fonfique’le devam etme kararı aldım ve kendi markamı kurdum.Fonfique markasının temelleri aslında üniversite öğrencisiyken atıldı. Kırtasiye aşığı olarak, okuldan ara bulduğum bir yaz tatilinde, yaptığım birkaç illüstrasyondan masa üzeri takvimi ve ajandasıyla set yaptığım Fonfique takvimlerini birkaç çok markalı mağaza ve kırtasiyecide satma şansı yakaladım. O zaman logom bile olmasa da, bir gün sahip olacağım markamın adının Fonfique olacağını biliyordum. Küçüklüğümden beri başta annemin ve aile fertlerinin bana ‘Fonfik Hanım’ demesiyle başlayan bir serüveni, markam ‘Fonfique’ ile hayata geçirdim. 2014 yılında desenli küçük deri aksesuar koleksiyonumuzu hazırlamaya başladım. Fonfique, kendini şımartmayı seven, renkler ve desenlerden keyif alan, düzenli ve hayal dünyası geniş bir kadına hitap ediyor.Desenlerimden genelde figür kullanıyorum ve bu figürleri hayvanlardan ya da dünyanın farklı şehirlerinden ilham alarak çiziyorum. Canlı renkler üzerine yoğunlaştığım her koleksiyonumun bir adı, bir hikayesi, bir de misyonu var. Renkler benim için çok önemli temel faktör. Desenlerimdeki figürleri genelde doğadan ilham alarak tasarlıyorum. Hayvanlar ve çiçekler başlıca ilham kaynağım.