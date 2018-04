Hayatınız 180 derece dönerse...

Lenfoma tedavisinin ardından yeniden sağlıklı ve mutlu günlerine dönen Tuğba Mutlu Semerci, her şeyin tam “Bitti artık, yolun sonuna geldim” dediğiniz anda yeniden başladığının ve hayatın kötü sürprizleri olduğu kadar mucizelere de açık olduğunun en canlı kanıtı.

Yazı: Gülru İncu



Bir sabah uyanıp kendinizde birtakım değişiklikler olduğunu fark etseniz ve yapılan tahliller sonunda lenfoma teşhisi konulsa ne yaparsınız? Çağımızın en korkunç hastalıklarından kanser, adını hiç anmak istemesek de ne yazık ki arkamızı dönemeyeceğimiz bir gerçek, gözlerimizi sımsıkı kapayıp var olmadığını söylesek de yerli yerinde duruyor. Ama erken tanı ve doğru tedaviyle zorlu bir süreç yaşatsa da su gibi akıp gidebildiği de bir gerçek; tıpkı gencecik yaşında lenfomaya yakalanan Tuğba Mutlu Semerci’de olduğu gibi…



27 yaşında lenfomaya yakalanan Semerci’nin hastalığı 2007 yılında başlamış. Boynunda bezeler çıkınca doktoru önce bunların üşütmeden kaynaklandığını düşünmüş ve antibiyotik vermiş. Bezeler yine de geçmeyince hematoloğa görünmesini istemiş. Sonrası malum süreç. Önce biyopsi ve sonra lenfoma teşhisi.

İlk başta uygulanan tedavi ne yazık ki sonuç vermemiş. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Kemik İliği Nakli Merkezi’nde Prof. Dr. Siret Ratip’in gözetimindeki kemoterapi döneminden sonra kemik iliği nakli yapılmış. “Bu süreçte kendimden iyi hücre toplanarak bana nakledildi ve kemik iliğinde çoğalması beklendi. Sonunda sağlığıma kavuştum ve hastaneden çıktım” diyen Semerci, sonrasında yaşanan sürecin de bir o kadar zor olduğunu belirtmeden geçemiyor.



Sıfır noktası

Karşımda otururken gözlerinin içi gülen, sempatik ve hayat dolu, kanlı canlı bu gencecik kadının kısa süre önce böylesine çetin bir sınavdan geçtiğine inanasım gelmiyor. Bu yaşananlar, güneşli bir günde, rengarenk sardunyalar ve kış cıvıltıları arasında karşılıklı oturup kahve içip sohbet ederken yaşadığımız o anın o kadar dışında ki akıl bunu algılamayı reddediyor.

“Nakil öncesinde sekiz ay süren ağır bir kemoterapi görüyorsunuz, bütün hücreleri sıfırlıyorlar. Nakil aşamasında ise hücreler üç günde toplanıyor. Toplandıktan sonra hücrelerin yükselmesini bekliyorlar ve sağlıklı hücreleri yeniden yüklüyorlar. Hücreleriniz yükseldikten sonra da hastaneden çıkıyorsunuz” diyor Semerci ve nakil sonrasında en az altı ay çok dikkatli bir süreç geçirilmesi gerektiğini önemle vurguluyor. Başkalarıyla aynı ortama girmemek, yakın temasta bulunmamak ve şu an burada sayılamayacak kadar çok kurala uyulması şart, hatta uysanız bile her şey sil baştan yaşanabiliyor ve bir bakıyorsunuz bebek adımlarıyla geldiğiniz yolun en başına dönmüşsünüz, sıfır noktasındasınız… Aynı tahliller, aynı tedaviler ve aynı ilik nakli dönemi.



"En büyük şansım doktorum"

“Nakilden 3-4 ay sonra yeniden bezeler çıktı, hastalığım nüksetti” diyor Semerci ama verilen yeni bir ilaçla bu süreçten de alnının akıyla çıkmayı başarıyor. Ve mutlu haber… İkinci naklin yapılmasının üzerinden iki sene geçmiş. Tuğba Mutlu Semerci eski sağlıklı günlerine geri dönmüş. “En büyük şansım doktorum, o olmasaydı her şey bambaşka olurdu” diyor Semerci ve ekliyor: “Kendisine de söyledim bunu; hayatımda üç erkek var; babam, eşim ve doktorum Siret Bey.”