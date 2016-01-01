Elele'nin Haziran 2016 sayısı bayilerde!

Elele dergisi yaza keyifli bir başlangıç yapmak isteyenler için haziranda her detayı düşündü. Şükran Ovalı kapaktan tüm samimiyeti ve çarpıcılığıyla göz kırparken, bilinmeyen yönlerini anlatmayı ihmal etmedi. Sahnenin asıl oyuncuları ise şapka çıkarttığımız büyük isimler; Müjdat Gezen, Ali Poyrazoğlu, Göksel Kortay, Ferhan Şensoy, Gülriz Sururi ve Haldun Dormen oldu. Serkan Çayoğlu, bu sayının bonusu.



Yaz demek plaja inmek demek! Plaj modasının kilit parçaları için derginin sayfalarını çevirmeye hemen başlayın. Hande Kazanova'nın 'yaz astrolojisi' kitabı çift uyumunu detaylı inceliyor, kaçırmayın.



Eğer bolca huzur, bolca keyif, biraz ilişki, biraz psikoloji, biraz da moda diyorsanız, bir Elele kapmalısınız.



