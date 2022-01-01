Şehir dışında olduğu kadar dar sokaklarda da rahat bir sürüş imkanı sunan Lexus NX200T F SPORT, adıyla çevik sürüşe gönderme yapıyor ve bu arada güvenlik önlemlerinden de hiç ödün vermiyor.

Yazı: Arzu Sözeri



Lexus NX, keskin hatlarıyla aklımda yer etti. Elbette aşağıda yazacağım sürüş keyfi, konforu ve teknolojik özellikleri de cabası. Sürüş keyfini SUV konforuyla buluşturan, aynı zamanda bunu daha kompakt boyutlarıyla uygulayan NX, gerek şehir içinde dar sokaklarda gerekse şehir dışında rahat bir sürüş sunuyor. NX, Nimble Crossover anlamına geliyor ve çevik sürüşüne gönderme yapılıyor. Beş kişinin rahatlıkla seyahat edebileceği bir iç hacme sahip. Dış tasarımda ön plana çıkan farklı tasarım, aracın yolda bütün bakışları üstüne toplamasını sağlıyor. Anahtar cebinizdeyken NX’e yaklaştığınızda kapı kolları sizi aydınlanarak karşılıyor. Lexus NX’te ledler ön planda. Üçlü led ön farlar, keskin gündüz farları ve mücevher hissi veren led arka stop lambası grubu ve L şeklindeki tasarımı çok şık. Teknolojinin tüm nimetlerinden de faydalanılmış. Örneğin tavan lambası daha dokunmadan parmak ucunuzu algılayarak içeriyi aydınlatıyor. Elektrikli bagaj kapağı ise sizin istediğiniz ölçüyü hatırlayan bir dahi!





Orta konsolu anlatalım biraz. Araca tüm havasını veren bölümlerden biri bence. Burada, tam merkezde anolog bir saat mevcut. Aydınlatmanın etkisi burda da karşımızda. Çok şık hareketler bunlar... NX modelinde 7 inç yüksek çözünürlüklü ekran yer alıyor. Buradan akıllı telefonlar eşleştirilerek kullanırken, multimedya özellikleri de kontrol ediliyor. Direksiyondaki düğmelerin yanı sıra konsolun ortasındaki touch pad ile de bu ekran yönetilebiliyor.

NX200T bir SUV olmasına karşın, sportif bir otomobil kadar iyi bir yol tutuşa ve performansa sahip. 240 HP üreten Turbo 2.0 lt motoru, aracın 7.1 saniyede 100 km/s’ye ulaşmasını sağlıyor.

14 hoparlörlü Mark Levinson, 7.1 dijital müzik sistemi ile konser salonu kalitesinde müzik dinlemek mümkün.







Sekiz hava yastığı var

Son derece sağlam yolcu kompartmanının yanı sıra, yolcuların güvenliği sekiz hava yastığı ile sağlanıyor. Sürücü ve ön yolcu iki kademeli kafa hava yastıkları ve yan hava yastıkları ile korunuyor. Ayrıca önden çarpışma durumunda diz hava yastığı sürücüyü koruyor, koltuk minderi hava yastığı ön yolcunun emniyet kemerinin altından kaymasını önlüyor ve yaralanma olasılığını büyük oranda azaltıyor. Perde hava yastıkları, yolcu kabininin iki tarafı boyunca yerleştirilmiş durumda. Arka orta koltuk dışındaki tüm emniyet kemerlerinde ön gergi sistemi var. Bu üstün koruma seviyesi, yeni NX’de standart olarak sunuluyor.



Koltuktan öte...

Ön koltuklar, arkadan çarpışma durumunda boyun zedelenmesi etkisini azaltacak şekilde tasarlanmış. Koltukların rahatlığı, sportif görüntüsü, hele o kırmızı dikişleri ile hep yolda olmak isteyeceksiniz.

Önemli bir bilgi daha; Türkiye’de bulunan tüm Toyota servisleri Lexus satış sonrası hizmeti vermek üzere eğitilmiş ve donatılmış durumda...

