Cookness; sağlıklı beslenmeyi yaşam biçimi olarak benimseyenlere haftanın 7 günü yemeklerini kapıya getiriyor.





Sağlık ve lezzeti bir arada sunan Cookness, standart kalori paketleri yerine kişinin kas ve yağ ölçüsüne uygun, günlük egzersiz alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak, her bireye özel hazırladığı yemek paketleri ile haftanın 7 günü en yakın arkadaşınız olmaya hazır!Cookness’ın lezzetleri yemekleri, protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral bakımından da zengin ve faydalı! 3 ana öğün ve 2 ara öğünden oluşan “kişiye özel” günlük yemek paketleri ile ideal vücut enerjinizi dengelemenize yardımcı olan Cookness, sağlıksız ve vücudun temel ihtiyaçlarını karşılamayan gıdaların tüketilmesi gibi alışkanlıklardan sizi uzaklaştırırken, daha sağlıklı ve kontrollü beslenerek ideal formunuza ulaşmanızı sağlıyor.