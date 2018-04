Her kadın bir hikaye

“Hayatta ispatlayamadığım her şeyi çalışarak önce kendime sonra Türkiye’ye ispatlamak ve kadınların mutfakta çalışan işçiler değil aslında potansiyel liderler olduğunu göstermek için mücadele vermeye devam ediyorum” diyor Elele Avon Kadın Ödülleri 2014’te ‘Yılın Avon Kadını’ ödülünü alan 28 yaşındaki Burçin Hayta. Aslında o, istediği zaman kadının neler yapabileceğinin en canlı kanıtlarından biri.

Yazı: Gülru İncu



“Melek gibi bir kıza ve dünyanın en yaramaz ama en yakışıklı erkeğine sahibim” diyerek anlattığı biri altı diğeri üç yaşında iki çocuğu var. 1.5 yıl önce çalışmaya başladığı Avon’da önce ‘Temsilci’, şimdi de ‘Satış Lideri’ olmuş. Annelerin en çok şikayet ettiği konuyu, yani gece uykusuzluğunu lehine çevirip gecelerini, yeni işinin mesai saatleri yapan Hayta, “Sosyal ağlarda ev kadını olduğunu söyleyen kadınlarımızı, annelerimizi iş kadını olmaya davet ettim ve herkesin mazeret gösterdiği bebeğimle sahada çalıştım. Bebeğimi işimle birlikte büyüttüm” diyor. Sekiz yıldır mutlu bir evliliği var. Eşi Sanayi’de çalışıyor; oto tamir ve bakım ustası. Eşinden bahsederken “Evine çok bağlı. İlgisi ve desteği her zaman üzerimizde olan kocaman bir çınar gibidir o” diyor. İşindeki başarısını da mutlu aile hayatına borçlu olduğunu dile getiriyor ve ekliyor: “Eş ve çocuklar biz kadınların evindeki ilham kaynakları. Çalışan bir anne olarak zorlandığımızda sığındığımız bir liman onlar.”



Kadın gerçekten güçlü bir varlık, elini attığı her işte başarılı olmaya doğuştan programlanmış. Azimli, güçlü, fedakar... Bir kadın için bulabileceğiniz sıfatların ucu bucağı yok ama bunun bedelleri de var tabii. Burçin Hayta da her işte olduğu kadar olmasa da çalışan annelerin çektiği sıkıntıları zaman zaman yaşıyor ama her şeye rağmen çok mutlu. “İşimizin en güzel kısmı bu; kendine zaman ayırıp, hem güzelleşip hem güzelleştirerek aynı anda ekonomik bağımsızlığımızı elde etmek. Bir kadının kazanç sağlarken bunların hepsine sahip olması imkansız ancak bunun mümkün olduğunu gördüm ve benim hikayem tam da burada başladı” diyor. “1.5 yıl önce bana bugünlerden bahsedilseydi inanamazdım. Mucizelerin ve sihrin hiç kaybolmadığı bir işte olmaktan çok gururluyum” diyerek sürdürüyor sözlerini.





Macera başlıyor

Burçin Hayta’nın hikayesi ikinci çocuğunun yani oğlunun doğumundan sonra başlıyor. O zamana kadar sosyal ağlarda sık sık anne olmanın güzelliğinden bahseden bir ev kadınıyken birden hayatı değişiyor. Şu an ödülünü gururla aldığı Avon’un en iyi müşterilerinden biriyken ‘Neden bu kadar güçlü insanlarla beraberken gece uykusuzluklarımı kazanca çevirmeyeyim?’ diye düşünüyor ve harekete geçiyor. “Avon’a katılmaya karar verdiğimde biri beş, diğeri bir yaşında iki çocuğum vardı ve yapabilir miyim diye korktum önceleri. Ama sonra imkansız olmadığına karar verdim.