Hıdırellez'de bunları yapın!

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Hazırlıklarınızı tamamlayın, dileklerinizi tutun!

Hıdrellez, baharla birlikte vücut bulan taze hayatın simgesi! Kimi inanışa göre, Hızır ve İlyas, her yıl 5 Mayıs'ı, 6 Mayıs'a bağlayan gece bir gül ağacının dibinde veya bir su kenarında buluşur. Hızır ve İlyas bolluk, bereket dağıtıp insanların dileklerini yerine getirir. Hıdırellez günü evler temizlenir, yeni kıyafetler giyilir. Bütün bu hazırlıklar Hızır'a rastlamak içindir.

Siz de dilekleriniz için bugün bunları yapın!

• Dileklerinizi kağıda çizin ya da yazın ve gül ağaçlarının dibine bırakın.

• Ağacın dallarına kırmızı bezler asın.

• Evinizi havalandırın.

• Kimsenin kalbini kırmayın.

• Temiz ve yeni kıyafetler giyin.

• Çıplak ayakla toprağa temas edin.

• Hiçbir yeşili dalından kopartmayın.

• Evlenme çağına gelmiş kızlara bulaşık yıkattırmayın.

• Para keselerinin, erzak torbalarının ağzını açık bırakın.