UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hierapolis Antik Kenti'nin gizli kalmış sırları gün ışığına çıkıyor.





Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hierapolis Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan kurtarma kazıları kapsamında çalışmalar yürütülüyor.Dünya mirasının kutsal mekanı olarak kabul edilen Denizli Hierapolis'teki tarihi yolun 570 metrelik asfalt kaplaması kurtarma kazılarıyla kaldırılarak yolun tamamı ortaya çıkartıldı.Antik kentin kuzey nekropolündeki Tripolis yolunun doğu ve batısında yer alan mezarların çizimi de tamamlandı.Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Tripolis yolunun batısındaki 155-C olarak adlandırılan ve çalışmalar sonucu kazısı tamamlanan anıtsal mezarın restorasyonu için yapılan çizimleri onayladı.Antik kentte sürdürülen kurtarma kazılarında ayrıca, anıtsal mezarın hemen güney bitişiğinde pişmiş toprak silindirik mezar ortaya çıkarıldı. Ortaya çıkartılan silindirik mezar traverten üzerine açılan çukur içine yerleştirildi.Hierapolis Antik Kentinin nekropol tarihini 100 yıl eskiye götüren mezardaki buluntular kutsal mekan için ayrıca önem taşıyor.Uzmanlara göre mezarda bulunan unganterium (gözyaşı şişesi) M.Ö. 3. yüzyılın başına tarihlendiriliyor. Daha önceki nekropolde en eski tarihli buluntu ise M.Ö. 2. yüzyıla aitti.Çevre duvarları geçtiğimiz yıl açılan tümülüsün bu yıl içerisinde giriş kapısı tespit edilerek, dromos ve ön odası kazıldı. Tümülüsün kazısında pişmiş toprak kandiller bulunurken, ayrıca kemiklik bölümünde bir adet de altın yüzük ele geçildi. Kazı çalışmaları devam eden Tümülüste bulunan yüzüğün kaş bölümünde ise tanrıça kabartması bulunuyor.Çaldağı'nın güney eteklerinden gelen kalsiyum oksit içeren suların oluşturduğu görkemli beyaz travertenler ve geç Helenistik ve erken Hıristiyanlık dönemlerine ait kalıntılar içeren Hierapolis Arkeolojik Kenti, antik çağlardan bugüne kadar ulaşan en çarpıcı merkezlerden birisi olma özelliği taşıyor.Denizli'ye 2 kilometre uzaklıkta bulunan alan, ayrıca çok çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılan şifalı sularıyla da biliniyor.Antik kentin M.Ö. 2. yüzyılda Bergama krallarından II. Eumenestarafından kurulduğu, adını ise Bergama'nın kurucusu Telephos'un eşi Heira'dan aldığı sanılıyor.Eski kaynaklara göre metal ve taş işlemeciliği, dokuma kumaşlarıyla ünlü kent, Konstantin döneminde Frigya bölgesinin başkentliğini de yapmış.Bizans döneminde piskoposluk merkezi de olan kent 1988'den bu yana UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor.Hierapolis Kuzey Nekropolü anıtsal mezarların iyi durumda korunagelmiş olması ve yayıldığı geniş alanda, çok sayıda traverten lahitle bulunması itibariyle etkileyici bir görüntü oluşturuyor.Sayısı iki binden fazla olan mezarların bazılarında ise yazıt bulunuyor. Mimarisi çok çeşitli olan Hierapolis mezar anıtları değişik uygulamalar gösteriyor. Helenistik döneme tarihlenen tümülüs mezarlar kenttin en eski mezarları konumunda. Seçkin kişilere ait tümülüs mezarların yanı sıra alanda fakir kişilere ait mezarlar da mevcut.(AA)