H&M’in yeni spor kampanyası For Every Victory (Her Zafer İçin) için hazırlanan film sporun gücünü ve kendine inanmanın insanın hayatını nasıl değiştireceğini anlatıyor.

Filmde, olimpik madalya sahibi ve gerçek kimliğine sahip çıkarak bir çok insana ilham olan Caitlyn Jenner rol alıyor. Jenner kampanya ile ilgili ‘’Sporun insanların hayatlarını iyi yönde değiştiren bir gücü olduğuna kalpten inanıyorum. Bu yüzden For Every Victory kampanyasının bir parçası olmaktan gurur duyuyorum çünkü tüm dünyada insanların kendileri olabilmek için verdikleri mücadele ve cesareti, engelleri aşmak için yaptıklarını anlatıyor.’’ diyor.



Filmde Jenner’ın yanı sıra down sendromunun kendisine engel olmasına izin vermeyen jimnastikçi Chelsea Warner, tek bacağını bir köpekbalığı saldırısında kaybetmiş olmasına rağmen sporunu terketmeyen sörfçü Mike Coots ve tüm önyargılara rağmen boksa olan tutkusunu bırakmayan Namibia Flores yer alıyor.

