90’larda esen fırtına tekrar kopuyor... Honda CR-V, tüm hızıyla yollarda tozunu attırıyor. Ben de kaldığı yerden devam eden bu efsaneyi denemenin hazzına varıyorum!

Yazı: Arzu SözeriElbette ben de 90’ların başlarında sıkça rastlanan büyük Honda hayranlarındandım. CRX’i ayrı Civic’i ayrı konuşulurdu. Sonra bir SUV segmenti fırtınası esmeye başladı. CR-V hayatımıza girdi. Bence Honda’ların rengi de belliydi. SUV’da siyah CRX ve Civic’de kırmızı. Ayrıca Honda, otomatik şanzıman demekti. Karşınızda bambaşka bir Honda var; 1.6 dizel ve manuel şanzıman. Yani verimli, düşük tüketimli ve fonksiyonel. Elbette renklerde de çok alternatif var artık. Çok sıkışık bir trafikte değilseniz sürüşü çok zevkli ama o trafik yüzünden gözler hep otomatik şanzımanı arıyor.Honda CR-V 1.6; görüntü olarak son derece heybetli, bir o kadar da sportif bir görünüme sahip. Dinamik ızgarası, LED gündüz farları, göz alıcı jantları ve işlevsel tasarımıyla farklı bir duruş sergiliyor. Etkileyici cam tasarımları; nereye seyahat ederseniz edin, sadece dışarıyı görmeyi kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda içerideki görüşü de keyifli hale getiren mükemmel çok yönlü görüş sağlıyor. Arka kısımda ise koyu renk camlar ve tavana kadar uzanan stop lambalar göz alıcı.