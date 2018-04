“House Of Camellia" lansmanı

Elle dergisi, iş dünyasının önde gelen kadınlarını, modern ve şehirli kadının yeni markası "House Of Camellia" lansmanı için, La Petit Maison'da bir araya getirdi!

Ev sahipliğini Boyner Büyük Mağazacılık ve Elle dergisinin yaptığı etkinlikte, Boyner’in yeni markası House of Camellia’nın yeni koleksiyonu tanıtıldı. Açılış konuşmasını Elle Yayın Direktörü Işın Görmüş’ün yaptığı etkinlikte, Boyner’in “Kategori ve Ürün Yönetimi “ süreçlerinin tek bir çatı altında yürütülmesi için oluşturulan Chief Merchandising Officer (CMO) pozisyonuna atanan Charlotte Andersen konuklara House of Camellia markasının oluşum süreci ve markanın asıl hedefinin modern, şehirli kadınların ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu ve bu hedef doğrultusunda House of Camellia markasını müşterileri ile tanıştırmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Şehrin en şık mekanlarından La Petit Maison Nişantaşı’nda gerçekleşen etkinliğe cemiyet, moda ve iş hayatının önde gelen isimlerinden; Feryal Gülman, Berrin Zorlu, Sitare Akdilek, Elif Brav, Derya Açıkgöz, Ayşegül Çoruhlu, Melis Göral, Begüm Salihoğlu gibi isimlerin yanı sıra Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Deran Taşkıran da katıldı.

Dj Aydın Katırcıoğlu’nun müziklerini yaptığı etkinlik, Event Farm tarafından organize edildi.



Modern ve şehirli kadının gözdesi olacak

Çalışan kadınların takipçisi olacağı “House Of Camellia" sadece Boyner, YKM mağazaları ve boyner.com.tr’de olacak.

Modern ve şehirli kadınlar için artık yepyeni bir marka var. Şıklığı ve rahatlığı bir arada isteyen profesyonel kadınlar, aradıkları çözümü House of Camellia’nın yepyeni koleksiyonunda kolayca bulabilecek.

House of Camellia, elbiseden ayakkabıya, etekten cekete ve çantaya uzanan günümüz modern kadınının istediği trend çizgiler, çarpıcı desenler, feminen dokunuşlar ve kaliteli kumaşlar ile iş hayatında tercih edilen ürünleri ulaşılabilir fiyatlarla sunacak.



Giymek için sabırsızlanacağınız ürünler

Boyner Chief Merchandising Officer’ı Charlotte Andersen ve ekibinin özel seçimi ile oluşturulan koleksiyonda 129 TL’den başlayan fiyatlarla iş hayatına uygun feminen, rahat ve bir o kadar da kullanışlı ürünler yer alıyor.

Charlotte Andersen ve ekibi koleksiyonu oluştururken müşterilerin giymek için sabırsızlanacağı ürünleri seçme hedefiyle hareket ettiğini söylüyor.