Büyük ekranlı bir tablete dönüştürülebilen yeni HP Pavilion x2 dizüstü bilgisayar, verimlilik ve eğlence için daha geniş ekrana ihtiyaç duyan tüketicilerin beklentilerine cevap veriyor.

Yeni HP Pavilion x2, ince ve hafif tasarımlı, Intel işlemcili, farklı depolama seçenekleri bulunan, yüksek çözünürlüklü ekranlı ve metal bir tableti kapsayacak yeni özellikler sunuyor.



Klavye, sürgüsüz manyetik bağlantısı sayesinde kolaylıkla takılıp çıkartılabiliyor ve kullanıcılara ekranlarına 130 dereceye kadar eğim verilebilme esnekliğini sağlıyor. Muhteşem izleme deneyimine sahip olan kullanıcılar, dilerlerse cihazlarını hareket halindeyken bile tablet bilgisayara dönüştürebiliyor, "stant modu" konumunda film izlerken "çadır modu" konumunda dokunmatik oyunlar oynayabiliyor. Cihaz, tuşlar için 1,5 milimetrelik hareket alanına sahip klavyesi ve 54 x 98 mm ebadındaki dokunmatik ekranı ile verimlilik bekleyen kullanıcılara dikkat çekici bir dizüstü deneyimi yaşatıyor.



Sadece 0,76 kg ağırlık ve 8,4 milimetre inceliğinde olan tablet kısmı, 8 saat 15 dakika pil süresine sahip. 128 GB veya 256 GB SSD depolama ile birlikte Intel'in 6. nesil Core™ M3 işlemci seçeneğine de sahip dizüstünde multimedya ve verimliliği artıran 4GB veya 8GB bellek seçenekleri de bulunuyor.

HP Pavilion x2 12 inç ürünü, 699 euro başlangıç fiyatıyla Ocak ayı başından itibaren EMEA Bölgesi'nde olacak. Ürünün Türkiye’de Mart ayında satışa çıkması bekleniyor.

