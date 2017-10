Feminen çizgileri seksi dokularla harmanlayan iç giyim markası 25th Hour, tasarımcısı Seda Oturan tarafından gecenin yüksek enerjisini gündüz dahi vücudunda taşımak isteyen kadınlara ithaf ediliyor. İç çamaşırının gücünü asla hafife almayın!

Yazı: Ece Üremez



KENDİNİZE AYIRACAĞINIZ EKSTRA BİR SAATİNİZ OLSAYDI NE YAPARDINIZ? 25th Hour markasının tasarımcısı Seda Oturan, kadınların bu özel zaman dilimini yaratmalarına aracı oluyor ve dişi sezgilerinizi tekrar harekete geçiriyor. Ama önce biraz geriye, hikayenin başına gidelim. Seda Oturan, üniversitede moda okumaya karar vermeden önce, anne ve babasının onu yönlendirmesi ile aile şirketinin avukatı olmak üzere eğitim almış. Ancak avukatlık mesleğinin içindeki resme kendisini hiçbir zaman yerleştirememiş. Nitekim hukuk fakültesini kazandığı gün arabanın anahtarını alıp evden kaçmış. Devamını kendisi şu sözlerle tamamlıyor; “O yıl ailemden gizli İTÜ’nün yetenek sınavlarına (SUNY) girip moda tasarımı bölümünü de kazandım. Sonuçta tahmin edersiniz ki, moda tasarımı okumaya başladım. Daha sonra bursunu kazandığım Milano’daki Marangoni Moda Okulu’nda, yaptığımız çeşitli projelerden birinde iç giyimi tercih ettim.” Aslında tasarıma merakı çocukluğundan beri varmış; teyzesi Zeki Triko’da stilistlik yaparken, annesi de kendisine özel günler için kıyafetler dikiyormuş. Haliyle küçük yaştan itibaren etrafında dikiş makineleri olan ve kumaşçılarda oyun oynayan bir çocuk olarak modanın renklerinden ve desenlerinden etkilenerek büyümüş. 25th Hour adını verdiği markasının ortaya çıkış süreci de kolay olmamış. Türkiye piyasasında özellikle iç giyim tasarımının henüz ön plana çıkmadığını anladığında, ilk koleksiyonunun çizimlerini yaparken bulmuş kendini. O eksikliği hissettiği anda başlamış aslında yolculuğu. Daha sonra elinde çizimleri, bunları diktirecek atölye aramaya başlamış. Bulması hiç kolay olmamış, yüzünde zonalar çıkmış, merdiven altı yerlere girmiş çıkmış. Tek bildiği ve inandığı şey o koleksiyonu gerçeğe dönüştürmekmiş. Ve bunca çaba, hayal ve inanç ile sonunda benzersiz detaylarla süslü iç çamaşırlarından oluşan bir marka yaratmayı başarmış. Markanın tasarımlarına 25thhourstore.com, Beymen, We Public, Kanyon, Souq Dükkan, Karaköy Maezae’den ulaşabilirsiniz. Diğer detaylar için sözü kendisine devrediyoruz.



MARKANIN TEMELİNDE

Kendine güvenen, gündüz giydiğinde bile gecenin yüksek enerjisini vücudunda, içinde taşıyan ve kendi farkındalığını keşfetmiş kadınlara ithafen koleksiyonlar, tasarımlar yapan bir marka. Amaç kadınların bu özel zaman dilimini kendilerinin yaratmasını sağlamaktı. Her zaman kullandığımız sloganlar da şunlar; Dress to Undress ve 25th Hour Makes Men Sorry. Bu iki slogan da güçlü ve dişi 25th Hour kadınını yansıtan ve yaptığım tasarımların odak noktası olan cümleler.

İLHAM KAYNAKLARI

Tamamen benim ruh halimle beraber büyüyen kadınlardan ilham alabiliyorum, bazen de anlardan... Carpe diem yani ani yaşa felsefesine bağımlıyım. Yaratım süreci vecd hali anlar yaşatabiliyor bana.

YENİ BİR TASARIMA BAŞLARKEN...

Kumaşlar tabii ki! Danteller öncelliğim. Dört sezondur ayrılamadığım diğer bir kumaş ise kadife. Dantelin yarattığı seksi duruş, kadifenin aristokrat ve tok görüntüsüyle birleşince vazgeçemediğim bir birlikteliğe imza atabiliyor.

25TH HOUR KADINI...

Bazen çok mütevazi bazen en uç noktaya kadar korkusuzca gidebilecek kadar güçlü.

SON KOLEKSİYON

Tamamen 25th Hour kadının istekleri doğrultusunda ortaya çıktı. Koleksiyonun ismi ‘Extra Hour’. Yani, ‘Artı bir saatin olsa, sen nasıl geçirirdin?’ sorusu çıkış noktamdı. Hem de standart beden, herkesin giyinmesi için tasarlandı.

2017 İLKBAHAR-YAZ TRENDLERİ

İç giyim dünyasında şu an için trend olan korse, sutyen ve diğer parçalar aslında tasarımcıların uzun zamandır gözlerini kırptığı detaylardı. Bu yaz da öyle olacak. Dış giyimde de sutyenleri görebileceğiz. Belki bir gömleğin üzerine 30 yıl önce giyildiği gibi korse giyilecek.

STİL SAHİBİ KADIN

Benim için gerçekten kaliteli giyinen, kumaşın kalitesinden anlayan, sürüden kopmuş olan kadındır. Ayrıca iç giyimine de dış giyimi kadar özen gösteren kadın zaten net kalitelidir.

VAZGEÇİLMEZ MARKALARI

Marni, Acne ve Iceberg. Ben Marni hastasıyım, aynı zamanda gerçek bir vintage manyağı diyebilirsiniz. Milano’da her ayın sonunda kurulan vintage bazaar’ların en erkenci müşterisiyimdir.