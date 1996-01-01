Bazı otomobiller özellikle tasarımları ile ön plana çıkıyor. Kia Soul de bunlardan biri. Sadece görünüşe aldanmıyoruz tabii, içi de güzel!

ASLINA BAKARSANIZ, BAŞTA DIŞ TASARIMINI BEĞENİP BEĞENMEDİĞİM KONUSUNDA BAYAĞI KENDİMİ SORGULADIM. Bölüm bölüm değil bütün olarak daha sevimli olduğu kesin, sanırım her şey tam da sınırında.



Bana göre şehrin hareketli caddeleri için bire bir. Panoramik sunroof tavan, farklı arka ve ön tampon son derece dikkat çekici renklerle birleşince meraklı bakışları üzerine çekiyor. Tam da bu sebepden Soul’u denemek istedim. Kontağı çevirdiğiniz an melodik bir ses karşılıyor sizi. 4.3 inch renkli dokunmatik ekran ile tüm fonksiyonlara ulaşmak mümkün. Çok fonksiyonlu deri direksiyon simidi ile kontrol ellerinizin altında. Tam dış tasarım köşeli yapıya alışıyorsunuz hop içeride hoparlörler ezber bozuyor. İç tasarımda genişletilmiş bacak mesafesi ve geniş görüş açısı sağlayan dizayn ferahlık veriyor. Kapı içlerinde ve ön kısımda yer alan saklama alanları da yeterli görünüyor. Soul yakıtta tam bir bütçe dostu. 7 ileri DTC otomatik şanzımanı ile 1.6 litre CRDI dizel motorun avantajını yaşatıyor. Kırmızı, lacivert, vanilya, titanyum gri ve siyah renk seçeneklerine sahip.







GÜVENLİK ÖNEMLİ BİR KONU

• Aktif gergili ve yükseklik ayarlı ön emniyet kemerleri

• Aktif ön koltuk başlıkları

• Uzaktan kumandalı merkezi kilit

• Çocuk güvenlik kilidi

• Sürücü ve yolcu ön hava yastığı

• Yan ve perde hava yastıkları

• Motor kilitleme sistemi (immobilizer)

• EBD Destekli ABS fren sistemi

• HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi)

• ESP (Elektronik Dengeleme Programı)

• BAS (Fren Destek Sistemi)

• VSM (ESP’li Araç Denge Yönetim Sistemi)

• ESS (Acil Fren Sinyali)

• TCS (Patinaj Engelleme Sistemi)





