İki markanın şişedeki buluşması

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Mavi, Coca-Cola Light’ı giydirdi

Dünyanın önde gelen moda markalarıyla gerçekleştirdiği iş birlikleriyle, özel ambalaj serilerine imza atan Coca-Cola Light, son olarak Mavi ile bir araya geldi. Mavi tarafından tasarlanan ve ilhamını denim tutkusundan alan özel Coca-Cola Light şişesi, ikonik jean görünümüyle Mavi mağazalarında meraklılarını bekliyor.

Sınırlı sayıda üretilen ve seçili Mavi mağazalarından alışveriş yapanların sahip olabileceği Mavi’ye özel Coca-Cola Light şişeleri; denim modasını klasik Coca-Cola Light şişelerine aktararak, iki markanın tutkunlarını buluşturuyor.

Coca-Cola Light, daha önce de Karl Lagerfeld, Jean Paul Gaultier, Marc Jacobs, Manolo Blahnik, Roberto Cavalli, Diane Von Furstenberg, Comme Des Garcons, Blumarine, Etro, Versace, Zac Posen, Alberta Ferretti, Chantal Thomass ve Moschino gibi dünya devi moda markaları ve tasarımcılarla yaptığı işbirlikleri yapmıştı.